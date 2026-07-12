मानसून के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान को गीले होने से कैसे बचाएं? यहां जानिए प्रमुख सुझाव
क्या है खबर?
मानसून के समय बारिश के कारण इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान हो सकता है। कभी-कभी बारिश के कारण फोन या लैपटॉप गीला हो जाता है और इससे इनमें खराबी आ सकती है। इसके अलावा बारिश का पानी टीवी और फ्रिज जैसे बड़े उपकरणों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। आइए कुछ उपाय जानते हैं, जिनसे मानसून के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे उनमें कोई खराबी नहीं आएगी।
#1
इलेक्ट्रॉनिक सामान को ढककर रखें
मानसून के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को ढककर रखना सबसे जरूरी होता है। अगर आप फोन को जेब में रखते हैं तो उस पर पानी से बचाने वाला कवर जरूर लगाएं। इसी तरह अगर आपके घर में टीवी और फ्रिज जैसे बड़े उपकरण हैं तो उनके लिए भी ढकने का इंतजाम करें। इससे बारिश का पानी इन उपकरणों के अंदर नहीं जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे। बाहर जाते समय इन चीजों को वाटरप्रूफ बैग के अंदर ही रखें।
#2
तार और प्लग को सूखा रखें
बारिश के कारण तार और प्लग को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, इन चीजों को सूखा रखना भी जरूरी है। अगर बारिश के कारण तार या प्लग में पानी चला गया तो उनका इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे खराबी की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा बारिश के मौसम से कारण अगर कहीं पानी चला गया है तो उसे पहले सुखाएं, फिर उपकरण को चालू करें। खराबी आने पर उसे तुरंत ठीक करवाने ले जाएं।
#3
पानी से बचाने वाले कवर का करें इस्तेमाल
आजकल बाजार में पानी से बचाने वाले कवर भी उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने उपकरणों को बारिश के पानी से सुरक्षित रख सकते हैं। यह कवर विशेष रूप से फोन और टैबलेट के लिए होते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अपने उपकरणों को बारिश के दौरान भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप के लिए भी पानी से बचाने वाले बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
बारिश के दौरान उपकरणों का उपयोग करने से बचें
बारिश के दौरान अपने उपकरणों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका उपकरण खराब हो सकता है, बल्कि आपको खुद भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका फोन बारिश में गीला हो गया है तो उसे तुरंत सुखाने की कोशिश करें और उसे तब तक इस्तेमाल करने से बचें जब तक कि वह पूरी तरह से सूख न जाए। इस तरह मानसून के दौरान अपने उपकरणों को सुरक्षित रखें।