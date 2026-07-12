मानसून के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान को गीले होने से कैसे बचाएं? यहां जानिए प्रमुख सुझाव

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इलेक्ट्रॉनिक सामान को ढककर रखें

मानसून के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को ढककर रखना सबसे जरूरी होता है। अगर आप फोन को जेब में रखते हैं तो उस पर पानी से बचाने वाला कवर जरूर लगाएं। इसी तरह अगर आपके घर में टीवी और फ्रिज जैसे बड़े उपकरण हैं तो उनके लिए भी ढकने का इंतजाम करें। इससे बारिश का पानी इन उपकरणों के अंदर नहीं जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे। बाहर जाते समय इन चीजों को वाटरप्रूफ बैग के अंदर ही रखें।