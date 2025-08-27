बदलते मौसम का पालतू कुत्ते पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव, ऐसे रखें ध्यान

पालतू कुत्ते हमारे जीवन में खुशी और अपनापन लाते हैं, लेकिन बदलते मौसम की वजह से वे कई समस्याओं का सामना कर सकते हैं, खासकर बरसात के दौरान, जब नमी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने पालतू कुत्ते का खास ख्याल रख सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इन सुझावों से आप अपने कुत्ते को संक्रमण और बीमारियों से बचा सकते हैं।

#1 नियमित रूप से करें सफाई पालतू कुत्ते की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। बरसात के दौरान नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, जो कुत्तों को बीमार कर सकते हैं। अपने कुत्ते को सप्ताह में कम से कम एक बार नहलाएं और उसके बिस्तर, खिलौने और खाने-पीने की चीजों को भी साफ रखें। इसके अलावा उनके शरीर पर जमी हुई गंदगी को साफ करने के लिए उन्हें ब्रश करें।

#2 खाने का रखें ध्यान अपने कुत्ते के खाने का खास ख्याल रखें। बरसात के दौरान उन्हें ताजे और साफ पानी पिलाएं ताकि वे पानी की कमी से बचें। इसके साथ ही उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर खाना दें, जिससे उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। आप अपने कुत्ते को हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त खाना दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें समय-समय पर छोटे-छोटे मील दें ताकि उनकी पाचन क्रिया सही रहे और वे स्वस्थ रहें।

#3 बीमारियों से बचाव करें बरसात में कुत्तों में बीमारियां फैलने का खतरा अधिक होता है इसलिए अपने कुत्ते को समय-समय पर टीका लगवाएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां दें। अगर आपके कुत्ते में कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें जैसे कि खांसी, छींक या बुखार तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसके अलावा अपने कुत्ते को साफ-सुथरा रखें ताकि वह बीमारियों से बचा रहे और स्वस्थ रहे।

#4 कीड़े-मकोड़े से करें बचाव बरसात में कीड़े-मकोड़े बहुत सक्रिय हो जाते हैं इसलिए अपने कुत्ते पर नियमित रूप से कीड़े भगाने वाली दवा लगाएं या उसे दवा दें। इसके अलावा घर में भी कीड़े-मकोड़े से बचाव करें ताकि आपका पालतू कुत्ता सुरक्षित रहे। इसके लिए आप घर की सफाई पर खास ध्यान दें और समय-समय पर पेशेवर सेवा लें। अपने कुत्ते को खुली जगह पर ले जाएं ताकि वह ताजगी महसूस करें और स्वस्थ रहे।