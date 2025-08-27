कान छिदवाने के बाद भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है संक्रमण

कान छिदवाना एक लोकप्रिय फैशन ट्रेंड है, जो न केवल आपको स्टाइलिश लुक देता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगतता को भी उभारता है। हालांकि, कान छिदवाने के बाद सही देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण से बचा जा सके और कान जल्दी ठीक हो सकें। इस लेख में हम आपको कुछ आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जो लोग अक्सर करते हैं और इनसे कैसे बचना चाहिए ताकि आपके कान सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

#1 हाथों को साफ न रखना कान छिदवाने से पहले और बाद में हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना हाथ धोएं ही कानों को छू लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया फैल सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप अपने कानों को छूएं या उनमें कुछ भी डालें तो पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं या हाथ साफ करने वाले द्रव का उपयोग करें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और आपके कान सुरक्षित रहते हैं।

#2 गहनों का चयन सही न होना कान छिदवाने के लिए सही गहनों का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग सस्ते या घटिया गुणवत्ता वाले गहने पहन लेते हैं, जो एलर्जी या संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील, सोना या चांदी के गहनों का चयन करें। इसके अलावा नए छिद्रों के लिए हल्के और आरामदायक गहनों का उपयोग करें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो और संक्रमण का खतरा भी कम हो।

#3 बार-बार कानों को छूना बार-बार अपने कानों को छूना एक बड़ी गलती हो सकती है, खासकर जब आपने अभी-अभी इन्हें छिदवाया हो। इससे न केवल दर्द बढ़ सकता है बल्कि संक्रमण का खतरा भी रहता है इसलिए अपने कानों को बार-बार छूने से बचें। अगर आपको खुजली महसूस हो रही हो तो पहले अपने हाथों को साफ करें और फिर हल्के हाथों से खुजली करें। इसके अलावा कानों को समय-समय पर जांचते रहें ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके।

#4 गहनों को बदलने में जल्दी करना नए छिद्रों के लिए तुरंत ही नए गहने पहन लेना भी गलत है क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकता है या संक्रमण हो सकता है इसलिए कम से कम छह-सात सप्ताह तक धैर्य रखें और पहले वाले गहनों को ही पहनें। अगर आपको लगता है कि पुराने गहनों में कोई समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह पर ही नए गहने पहनें। इससे आपके कान सुरक्षित रहेंगे और जल्दी ठीक होंगे।