गुलाब जामुन तेल में डालते ही टूट जाते हैं? इन बातों का ध्यान रखना है अहम
क्या है खबर?
गुलाब जामुन एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया और खाया जाता है। हालांकि, कई बार गुलाब जामुन को तलते समय वे टूट जाते हैं या उनका आकार बदल जाता है। इस कारण मिठाई का स्वाद बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपके गुलाब जामुन न टूटें और न ही जरा भी खराब हो।
#1
आटे का न करें उपयोग
गुलाब जामुन बनाने के लिए आटे का उपयोग करने से बचें। इसके लिए केवल दूध और मैदे का ही उपयोग करें। अगर आटे का उपयोग किया गया तो इससे गुलाब जामुन टूटने की संभावना बढ़ जाती है और मिठाई का स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा आटे का उपयोग करने से गुलाब जामुन का रंग भी बदल सकता है। इसलिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए हमेशा दूध और मैदे का ही उपयोग करें।
#2
ज्यादा तेल का न करें इस्तेमाल
गुलाब जामुन को तलते समय ज्यादा तेल का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ज्यादा तेल में गुलाब जामुन पूरी तरह से नहीं पक पाते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा तेल में पकाने से गुलाब जामुन टूटकर बिखर जाते हैं और बन ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा मध्यम आकार की कढ़ाई में ही तेल डालकर उसे गर्म करें, फिर उसमें गुलाब जामुन को धीरे-धीरे डालें।
#3
ज्यादा गर्म तेल भी बिगाड़ देगा काम
गुलाब जामुन को तलते समय तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गुलाब जामुन टूटकर खराब हो सकते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए, सबसे पहले मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें, फिर उसमें गुलाब जामुन को डालें। इसके बाद आंच को धीमा करके गुलाब जामुन को सुनहरा भूरा होने तक तलें। इस तरह आपके गुलाब जामुन बिल्कुल सही तरीके से पकेंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।
#4
एक बार में न तलें ज्यादा गुलाब जामुन
गुलाब जामुन को एक बार में ज्यादा मात्रा में तलने से भी बचना चाहिए। अगर आप एक साथ ज्यादा गुलाब जामुन तलते हैं तो वे तेल में एक-दूसरे से चिपककर टूट सकते हैं। इसलिए, हमेशा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में गुलाब जामुन को तलें। इससे वे आसानी से पकेंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसके अलावा एक साथ ज्यादा गुलाब जामुन तलने से वे अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा ही तलें।