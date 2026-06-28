गुलाब जामुन तलते समय इन बातों का रखें ध्यान

गुलाब जामुन तेल में डालते ही टूट जाते हैं? इन बातों का ध्यान रखना है अहम

लेखन सयाली 06:50 pm Jun 28, 202606:50 pm

क्या है खबर?

गुलाब जामुन एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया और खाया जाता है। हालांकि, कई बार गुलाब जामुन को तलते समय वे टूट जाते हैं या उनका आकार बदल जाता है। इस कारण मिठाई का स्वाद बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपके गुलाब जामुन न टूटें और न ही जरा भी खराब हो।