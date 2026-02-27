परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली मनानी है तो अपनाएं ये 5 तरीके

इस बार होली का त्योहार 04 मार्च को मनाया जाएगा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस मौके पर लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं। हालांकि, इस त्योहार पर रंगों के साथ-साथ कई ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली का मजा ले सकते हैं।

#1 रंगों के लिए सुरक्षित उत्पादों का करें चयन आजकल बाजार में तरह-तरह के होली के रंग मौजूद हैं, जिनमें रसायन ज्यादा होते हैं। ये रंग त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसे रंगों का चयन करें, जो प्राकृतिक हों। आप चाहें तो घर पर ही फूलों से रंग बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रंगों की जगह फूलों का इस्तेमाल करना भी अच्छा है। इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि त्योहार का भी आनंद लेगें।

#2 बालों को रखें सुरक्षित होली के रंगों से बालों को सुरक्षित रखना जरूरी है क्योंकि इनमें मौजूद रसायन बालों को कमजोर कर सकते हैं और उन्हें रूखा भी बना सकते हैं। इसके लिए होली खेलने से पहले अपने बालों को नारियल के तेल या सरसों के तेल से अच्छे से लगा लें। इससे आपके बाल रंगों से सुरक्षित रहेंगे और उन्हें पोषण भी मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बालों को ढकने के लिए टोपी या दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#3 आंखों की सुरक्षा के लिए करें ये काम आंखें होली के रंगों से काफी प्रभावित होती हैं, इसलिए होली खेलने से पहले आंखों के चारों ओर नारियल का तेल या कोई भी अन्य तेल लगाएं। अगर आपकी आंखों में रंग चला भी जाता है तो तुरंत पानी से धो लें। इसके अलावा होली खेलने से पहले आंखों पर चश्मा या कोई कपड़ा रखें ताकि रंग आंखों में न जाएं। अगर फिर भी आंखों में जलन या दर्द हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

#4 त्वचा को रखें सुरक्षित होली खेलने से पहले अपनी त्वचा पर कोई तेल या मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा पर रंगों का असर कम हो। इसके अलावा होली खेलने से पहले अपने चेहरे पर एक मोटी परत टैल्क पाउडर या फाउंडेशन का भी लगाएं। इसके बाद अपने चेहरे पर गीला तौलिया रखें। जब भी आप रंग लगाएं तो सबसे पहले चेहरे पर तौलिया रखें और फिर रंग लगाएं। साथ ही होली के बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं।