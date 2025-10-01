ट्रेन यात्रा के दौरान इस तरह से ऑर्डर करें खाना, आपकी सीट पर आएगा

भारतीय रेलवे की ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही तरह-तरह के व्यंजन का मजा ले सकते हैं। यह सेवा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संचालित होती है और इसमें कई तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप इस सेवा का उपयोग करके अपनी ट्रेन यात्रा को और भी सुखद बना सकते हैं और सही तरीके से अपना ऑर्डर दे सकते हैं।

#1 IRCTC की ई-कैटरिंग वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले IRCTC की ई-कैटरिंग वेबसाइट पर जाएं, फिर उस पर अपना PNR नंबर डालें। यह नंबर आपकी टिकट पर होता है और इससे आपकी यात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आपको अपने गंतव्य स्टेशन का चयन करना होगा, जहां आप खाना चाहते हैं। इससे ई-कैटरिंग सेवा को पता चलता है कि आपको किस स्टेशन पर खाना पहुंचाना है। इस तरह से आपका ऑर्डर सही स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा और आपकी यात्रा आरामदायक बनेगी।

#2 व्यंजनों का चयन करें स्टेशन चुनने के बाद आपको विभिन्न खाने के स्थानों के विकल्प मिलेंगे, जो आपकी यात्रा के गंतव्य पर उपलब्ध होंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी खाने के स्थान को चुन सकते हैं। इसके बाद आपको उपलब्ध व्यंजनों की सूची दिखाई देगी, जिसमें स्नैक्स से लेकर मुख्य भोजन तक शामिल होगा। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों को चुनकर आगे की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। इससे आपको अपनी यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा।

#3 ऑर्डर की पुष्टि करें व्यंजन चुनने के बाद आपको अपने ऑर्डर की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए 'कन्फर्म ऑर्डर' बटन पर क्लिक करें। इससे आपका ऑर्डर खाने के स्थान को भेज दिया जाएगा और आपको एक ऑर्डर पहचान संख्या मिलेगी, जिसे संभालकर रखना जरूरी है। यह संख्या आपके ऑर्डर की स्थिति जानने और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपयोगी होगी। इससे आप अपने ऑर्डर की स्थिति भी जान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलाव भी कर सकते हैं।