आपके द्वारा खरीदे गए कुंदन के गहने असली हैं या नकली? इन तरीकों से लगाएं पता

कुंदन के गहने भारतीय संस्कृति में एक खास स्थान रखते हैं। यह न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि इनमें की गई कारीगरी भी बेहद बारीकी से की जाती है। हालांकि, बाजार में नकली कुंदन के गहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप असली कुंदन के गहनों की पहचान कर सकते हैं।

#1 वजन पर ध्यान दें असली कुंदन के गहनों का वजन हमेशा भारी होता है क्योंकि इनमें सोना और हीरे जैसे कीमती स्टोन का उपयोग होता है। जब आप कोई कुंदन का गहना खरीदने जाएं तो उसे अपने पुराने सोने के गहनों के साथ रखें और उसका वजन देखें। अगर वह हल्का लगे तो समझ जाइए कि वह नकली हो सकता है। इसके अलावा आप वजन करने के बाद उसकी चमक और रंग पर भी ध्यान दें।

#2 चमक पर ध्यान दें असली कुंदन के गहनों की चमक बहुत खास होती है। इनमें इस्तेमाल किए गए हीरे असली होते हैं इसलिए उनकी चमक भी अलग होती है। जब आप किसी कुंदन के गहने को रोशनी में रखते हैं तो उसकी चमक बहुत तेज होती है, वहीं नकली कुंदन के गहनों में इस्तेमाल किए गए स्टोन अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी चमक कम होती है।

#3 भरोसेमंद जगह से खरीदें कुंदन के गहने खरीदते समय हमेशा किसी प्रसिद्ध और भरोसेमंद दुकान या ब्रांड से ही खरीदें। स्थानीय बाजारों में मिलने वाले कुंदन के गहने नकली भी हो सकते हैं, जिनमें असली और नकली दोनों तरह के स्टोन का उपयोग होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी नामी ज्वेलर की दुकान से ही अपने लिए कुंदन के गहने खरीदें ताकि आपको असली चीज मिले। इसके अलावा ज्वेलर की नीति और वारंटी कार्ड भी जरूर देखें।

#4 कीमत का ध्यान रखें असली कुंदन के गहनों की कीमत हमेशा अधिक होती है क्योंकि इनमें इस्तेमाल किए गए हीरे और सोने की कीमत बाजार दरों पर निर्भर करती हैं। अगर आपको बहुत सस्ते कुंदन के गहने मिल रहे हों तो समझ जाइए कि वे नकली हो सकते हैं। इसलिए कीमत का ध्यान रखें और बहुत सस्ती चीजों से बचें। इससे आपको असली और नकली माल की पहचान करने में मदद मिलेगी।