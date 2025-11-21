बिना तेल के भी बनेगी बहुत स्वादिष्ट सोया बिरयानी, जानें रेसिपी

बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अगर आप वजन कम करने वालों में से एक हैं तो आपके लिए तेल वाली बिरयानी खाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप जीरो ऑयल सोया बिरयानी बनाकर खा सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी है। आइए जीरो ऑयल सोया बिरयानी की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री सोया बिरयानी के लिए आवश्यक सामग्री एक कप सोया चंक्स, दो कप बासमती चावल, एक कप दही, एक प्याज (बारीक कटी हुई), दो टमाटर (बारीक कटे हुए), एक छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार) 12) एक कप हरी मटर, एक कप कटे हुए सब्जियां, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई) और हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

स्टेप-1 सबसे पहले सोया चंक्स को नरम करें सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा नमक डालें, फिर उसमें सोया चंक्स डालें। जब सोया चंक्स फूल जाएं तो गैस बंद करके उन्हें छानकर अलग रख दें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करके उसमें नमक डालें, फिर उसमें फूल चुके सोया चंक्स डालकर उन्हें 5 मिनट पकाएं। इससे सोया चंक्स मुलायम हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बेहतर होगा। इसके बाद उन्हें एक छलनी में छानकर अलग रख दें।

स्टेप-2 दही के साथ मिलाएं एक बड़े कटोरे में दही डालकर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इसके बाद इसमें फूल चुके सोया चंक्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को 10-15 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि मसाले अच्छे से सोया चंक्स में घुल जाएं। इससे बिरयानी में दही का स्वाद बढ़ जाएगा और यह ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। दही और मसालों का यह मिश्रण बिरयानी को एक खास लाजवाब स्वाद देगा।

स्टेप-3 चावल को पकाएं सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा नमक डालें, फिर उसमें चावल डालकर उन्हें 80% तक पकाएं। जब चावल पक जाएं तो उन्हें छानकर अलग रख दें। ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह से न पकें क्योंकि उन्हें बाद में बिरयानी में पकाना है। इससे बिरयानी का स्वाद बेहतरीन होगा और चावल अच्छी तरह से मिश्रण में मिल जाएंगे।