स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को फिर से चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

स्टेनलेस स्टील के बर्तन रसोई के लिए एक बेहतरीन विकल्प होते हैं। ये देखने में भी अच्छे और टिकाऊ होते हैं, लेकिन समय के साथ इन पर दाग-धब्बे और जंग लग सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बर्तनों की चमक और सुंदरता बनाए रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज है, जो लगभग हर घर में मिल जाती है। इसे आप अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर इस घोल को दाग-धब्बों पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से रगड़कर धो लें। इससे बर्तन पूरी तरह से साफ हो जाएंगे।

#2 सिरका का उपयोग करें सिरका एक प्राकृतिक साफ करने वाला पदार्थ है, जो आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को चमकदार बना सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में सिरका भरकर सीधे दाग-धब्बों पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम कपड़े से पोंछ लें। अगर दाग बहुत गहरे हों तो इसे कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखें, फिर सिरके का उपयोग करें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और आपका बर्तन फिर से नया जैसा दिखेगा।

#3 नमक का करें उपयोग नमक का उपयोग भी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए थोड़े से नमक को दाग-धब्बों पर रगड़ें और कुछ देर छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे। अगर दाग बहुत गहरे हों तो इसे कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखें, फिर नमक का उपयोग करें। इससे दाग हटाने में मदद मिलेगी और आपका बर्तन नया जैसा दिखेगा।

#4 नींबू का रस भी है कारगर नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस निकालकर सीधे दाग-धब्बों पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम कपड़े से पोंछ लें। अगर दाग बहुत गहरे हों तो इसे कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखें, फिर नींबू का उपयोग करें। इससे दाग हटाने में मदद मिलेगी और आपका बर्तन नया जैसा दिखेगा।