मानसून के दौरान परफ्यूम की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण परफ्यूम की खुशबू जल्दी फीकी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप सही तरीके से परफ्यूम का इस्तेमाल करें, ताकि इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान भी ताजगी महसूस कर सकते हैं और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। ये तरीके सभी के लिए कारगर होते हैं।
#1
सही जगह पर लगाएं परफ्यूम
परफ्यूम लगाते समय ध्यान रखें कि इसे कहां लगाया जा रहा है। नमी वाली जगहों पर परफ्यूम लगाने से यह जल्दी फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप परफ्यूम को ऐसी जगह पर लगाएं, जहां हवा का संचार अच्छा हो। गर्दन के पीछे, कलाईयों और कान के पीछे परफ्यूम लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि यहां हवा का संचार बेहतर होता है और खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है।
#2
सही मात्रा में परफ्यूम का उपयोग करें
बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाने से भी उसकी खुशबू जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए, सही मात्रा में ही परफ्यूम का उपयोग करें। आमतौर पर 2-3 बार स्प्रे करना काफी होता है। इसे लगाने के बाद थोड़ी देर रुकें, ताकि परफ्यूम अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए और इसके बाद कपड़े पहनें। इससे परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है और आपको ताजगी महसूस होती है। कपड़ों पर परफ्यूम छिड़कना भी सही निर्णय होगा।
#3
सही तरह के परफ्यूम चुनें
मानसून के दौरान हल्के और ताजगी भरे परफ्यूम का चयन करना बेहतर होता है। फूलों या फलों की खुशबू वाले परफ्यूम न केवल आपको तरोताजा महसूस कराएंगे, बल्कि उनकी खुशबू भी लंबे समय तक बनी रहेगी। भारी और मजबूत खुशबू वाले परफ्यूम नमी के कारण जल्दी फीके पड़ सकते हैं, इसलिए हल्के और ताजगी भरे परफ्यूम का ही चयन करें। इससे आप मानसून के दौरान भी ताजगी महसूस कर सकते हैं और आपकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी।
#4
परफ्यूम को सही तरीके से रखें
परफ्यूम को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें और धूप से बचाकर रखें। धूप वाली जगहों पर रखने से परफ्यूम की खुशबू बदल सकती है या फीकी पड़ सकती है। इसलिए, इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इसके अलावा परफ्यूम को खोलने के बाद ढक्कन अच्छे से बंद करें, ताकि उसमें नमी न जाए और उसकी खुशबू बनी रहे।