मेहंदी के रंग को गहरा करने के तरीके, लंबे समय तक सुंदर लगेंगे हाथ
क्या है खबर?
मेहंदी न केवल शादी या त्योहारों का हिस्सा होती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह न केवल सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि इसे सही तरीके से लगाने पर इसका रंग भी गहरा होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी मेहंदी के रंग को और भी गहरा बना सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आपकी मेहंदी लंबे समय तक चलेगी और आकर्षक दिखेगी।
#1
नींबू और चीनी का घोल लगाएं
मेहंदी लगाने के बाद नींबू और चीनी का घोल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच चीनी मिलाकर एक पतला घोल तैयार करें।
इस घोल को मेहंदी लगे हुए हाथों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे मेहंदी सूखने के बाद भी गीली रहेगी और रंग गहरा होगा।
यह घोल आपकी मेहंदी को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी मदद करेगा।
#2
तेल लगाएं
मेहंदी के सूखने के बाद उस पर थोड़ा-सा तेल लगाना भी जरूरी है। इसके लिए सरसों का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह मेहंदी को नमी प्रदान करेगा और उसका रंग भी गहरा बनाएगा। इसके अलावा यह मेहंदी को सूखने से बचाएगा और उसकी चमक बनाए रखेगा।
इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराएं, जिससे आपकी मेहंदी लंबे समय तक खूबसूरत दिखेगी और आसानी से नहीं हटेगी।
#3
लहसुन का रस लगाएं
लहसुन का रस भी मेहंदी के रंग को गहरा बनाने में मदद करता है। इसके लिए एक लहसुन की कली को हल्का-सा दबाकर उसका रस निकालें और इसे मेहंदी पर लगाएं।
इससे मेहंदी का रंग गहरा होगा और यह लंबे समय तक चलेगी। लहसुन के रस में मौजूद तत्व मेहंदी के रंग को बनाए रखने में मदद करते हैं।
यह तरीका आपकी मेहंदी को अधिक आकर्षक और टिकाऊ बनाता है।
#4
रातभर सूखने दें
मेहंदी को रातभर सूखने देना बहुत जरूरी है, ताकि इसका रंग अच्छे से सेट हो सके। सोते समय हाथों को किसी कपड़े से ढक लें, ताकि मेहंदी किसी अन्य सतह पर न लगे और खराब न हो।
सुबह उठकर सूखी हुई पेस्ट को धीरे-धीरे हटाएं और ठंडे पानी से धोएं। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी मेहंदी के रंग को न केवल गहरा बना सकते हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं।