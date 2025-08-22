घर पर लकड़ी से खुद बनाएं की होल्डर, जानिए तरीका

आमतौर पर हम घर में प्रवेश करते ही चाबियों को टेबल या अलमारी पर रख देते हैं, लेकिन इससे कई बार चाबियां खो जाती हैं और समय बर्बाद करना पड़ता है। इसलिए अब बाजार में कई तरह के की होल्डर मौजूद हैं, जिनमें चाबियां रखकर सुरक्षित रखी जा सकती हैं। इनकी कीमत अलग-अलग होती है। ऐसे में आप खुद घर पर कुछ ही मिनटों में लकड़ी से की होल्डर बना सकते हैं। आइए तरीका जानते हैं।

#1 लकड़ी का चुनाव करें लकड़ी से की होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी का चुनाव करें। इसके लिए आप किसी भी तरह की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो यह बेहतर रहेगा क्योंकि इसे काटना और साफ करना आसान होता है। हल्की लकड़ी की एक शीट आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो पुरानी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 लकड़ी की शीट को काटें अब लकड़ी की शीट को अपने मनचाहे आकार में काटें। इसके लिए आप आरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपके पास आरा न हो तो आप कटर से भी लकड़ी को काट सकते हैं। लकड़ी को काटने के बाद आपको एक ऐसा आकार बनाना है, जो की होल्डर के नीचे और किनारों पर दीवार से चिपका रहे। इसके बाद लकड़ी को चिकना करने के लिए रेगमाल का इस्तेमाल करें।

#3 की होल्डर पर डिजाइन बनाएं अब जिस तरफ पर आप चाबियां लटकाएं और जिस तरफ पर दीवार से चिपकेगी, उस तरफ पर पेंसिल से डिजाइन बनाएं। आप चाहें तो अपने मन मुताबिक कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद कैंची से डिजाइन के अनुसार लकड़ी को काट लें। अगर आप चाहें तो डिजाइन बनाते समय पेंसिल की जगह मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 की होल्डर को रंगें अब की होल्डर को रंग करें। इसके लिए आप सफेद रंग का इस्तेमाल करें क्योंकि यह हर तरह के इंटीरियर्स के साथ मेल खाती है। हालांकि, अगर आपको किसी कारणवश सफेद रंग न मिले तो आप किसी अन्य रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो की होल्डर को रंगने के बाद उस पर वार्निश का कोट भी लगा सकते हैं ताकि यह चमकदार दिखे।