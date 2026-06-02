गोवा का मशहूर शाकाहारी व्यंजन है विंदालू, इसे मिनटों में घर पर बना सकते हैं आप

गोवा के विंदालू एक खास व्यंजन है, जो अपने तीखे और खट्टे-मीठे स्वाद के लिए मशहूर है। यह पकवान गोअन संस्कृति का हिस्सा है और इसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इस लेख में हम आपको विंदालू की पारंपरिक रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस व्यंजन को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद आपको और आपके परिवार को खुश कर देगा।

मसाला विंदालू मसाला तैयार करने का तरीका विंदालू मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और सिरका चाहिए होगा। इन सभी सामग्रियों को अलग-अलग पीसकर इन सभी का पाउडर या पेस्ट तैयार कर लें। सबसे पहले सूखी लाल मिर्च और लहसुन को एक साथ पीसें, फिर अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को भी पीसकर मिला दें। अंत में इस मिश्रण में सिरका मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें।

सब्जियां सब्जियों की तैयारी विंदालू अक्सर मांसाहारी सामग्रियों से बनाया जाता है, लेकिन इसका शाकाहारी संस्करण भी बेहतरीन है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप इसमें मशरूम, आलू और पनीर आदि जैसी सामग्रियां शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मशरूम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और गाजर, शिमला मिर्च और प्याज आदि जैसी सब्जियां भी काटें। इस व्यंजन का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें आलू जरूर मिलाएं, जो इसमें बेहतरीन जायका लाएगा।

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सब्जियां प्याज और टमाटर की तैयारी विंदालू में प्याज और टमाटर का भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जरूरत के अनुसार प्याज को बारीक काट लें और तेल गर्म करके उसमें डालें। जब तक प्याज सुनहरे भूरे रंग के न हो जाए तब तक इन्हें पकाते रहें। इसके बाद टमाटर को भी बारीक काटकर इसमें डालें और तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं। अब इसमें पहले से तैयार किया हुआ मसाला डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

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