पारंपरिक तरीके से घर पर बनाई जा सकती है दक्षिण भारतीय पोडी इडली, जानिए रेसिपी

दक्षिण भारतीय पोडी इडली एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में बना सकते हैं। यह इडली सूजी और अलग-अलग मसालों से बनाई जाती है, जो इसे खास स्वाद देती है। इस व्यंजन को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आती है। आइए दक्षिण भारतीय पोडी इडली की रेसिपी जानते हैं।

स्टेप 1 सूजी और पानी मिलाकर तैयार करें घोल दक्षिण भारतीय पोडी इडली के लिए सबसे पहले आपको सूजी का घोल तैयार करना होगा। इसके लिए एक बड़े कटोरे में सूजी और पानी लें। पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि घोल थोड़ा गाढ़ा बने, लेकिन बहुत पतला न हो। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दही भी मिला सकते हैं, जिससे इडली और भी मुलायम बनेगी। इस घोल को अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे।

स्टेप 2 इडली के लिए जरूरी सामग्री इडली बनाने के लिए आपको कुछ अन्य चीजें भी चाहिए होंगी, जैसे कि नमक, मीठा सोडा, और थोड़ा-सा तेल या घी। नमक की मात्रा अपने स्वादानुसार रखें और मीठा सोडा को इडली बनाने से पहले घोल में मिलाएं। इसके बाद घोल को कुछ मिनट के लिए ढककर रखें ताकि यह थोड़ा फूल जाए। इससे इडली हल्की और मुलायम बनेगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका रंग भी बढ़िया आएगा।

स्टेप 3 इडली भाप में पकाने का तरीका अब इडली पकाने के बर्तन को गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा तेल लगाएं ताकि इडली चिपके नहीं। इसके बाद तैयार घोल को इडली के सांचों में डालें और बर्तन को ढककर लगभग 10-15 मिनट तक पकाएं। जब इडली पक जाएं तो उन्हें धीरे-धीरे निकाल लें, फिर इसके ऊपर देसी घी और नमक-लाल मिर्च डालें। इससे आपकी दक्षिण भारतीय पोडी इडली तैयार हो चुकी है। इन्हें गर्मागर्म परोसें और साथ में नारियल या टमाटर की चटनी दें।

स्टेप 4 स्वादिष्ट चटनी बनाने का तरीका दक्षिण भारतीय पोडी इडली के साथ चटनी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका स्वाद इडली को खास बनाता है। इसके लिए आप नारियल की चटनी बना सकते हैं, जिसमें ताजे नारियल, हरी मिर्च, अदरक, और थोड़ा-सा धनिया पत्ता मिलाएं। इसे अच्छे से पीसकर बारीक काटे हुए प्याज डालें और फिर इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर परोसें। आप चाहें तो टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं, जो इडली के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।