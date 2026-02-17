दोपहर के खाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक लहसुनी दाल, स्वाद होगा लाजवाब

दाल भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। आज हम आपको लहसुनी दाल की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र का पारंपरिक व्यंजन है। इसमें लहसुन का तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह दाल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। आइए इस दाल की रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां लहसुनी दाल बनाने के लिए जरूरी चीजें 1 कप अरहर दाल, लहसुन की 10-12 कलियां (बारीक कटी हुई), 2 बड़ी चम्मच घी या तेल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, हरे धनिये की पत्तियां (बारीक कटी हुई)। आप चाहें तो इस व्यंजन को और पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज भी डाल सकते हैं।

स्टेप-1 दाल को उबालने से करें शुरूआत सबसे पहले अरहर दाल को अच्छे से धो लें, फिर उसे एक प्रेशर कुकर में डालकर उसमें पानी मिलाएं। ध्यान रखें कि पानी दाल से थोड़ा ऊपर तक ही होना चाहिए ताकि यह अच्छी तरह से पक सके। कुकर बंद करके 3 सीटी आने तक दाल को पकने दें। जब तीन सीटी आ जाएं तो गैस बंद कर दें और दाल को ढककर रख दें ताकि वह गर्मागर्म बनी रहे।

स्टेप-2 अब बनाएं दाल के लिए ग्रेवी दाल के लिए ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी या तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा डालकर उसे अच्छे से भून लें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर मसाले को अच्छे से मिलाएं। अब इसमें उबली हुई दाल डालकर सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं ताकि सारे मसाले दाल में अच्छे से मिल जाएं।

स्टेप-3 लहसुन का तड़का लगाने का तरीका लहसुन का तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक छोटा पैन लें और उसमें थोड़ा-सा घी गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर उसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें। जब लहसुन अच्छे से भून जाए तो इसे तैयार की गई दाल पर डालकर अच्छे से मिला लें। इससे दाल को एक बेहतरीन स्वाद मिलेगा और उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आपकी लहसुनी दाल तैयार है।