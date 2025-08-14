घर पर आसानी से बनाया जा सकता है टोट बैग, जानिए पूरा तरीका

टोट बैग एक ऐसा बैग है, जो न केवल आकर्षक दिखता है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस बैग का उपयोग आप खरीदारी से लेकर कॉलेज, दफ्तर या किसी भी छोटी यात्रा के लिए कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको सरल तरीके से टोट बैग बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही अपने लिए या अपनों के लिए एक सुंदर और उपयोगी बैग तैयार कर सकते हैं।

सामग्री टोट बैग बनाने के लिए जरूरी सामान टोट बैग बनाने के लिए आपको कुछ बुनियादी सामान की जरूरत होगी, जैसे कि कपड़ा (सूती या जूट), धागा, सुई, कैंची और इंची टेप। इसके अलावा आप चाहें तो बैग को सजाने के लिए रंगीन धागे, बटन या अन्य सजावटी सामान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह मजबूत हो ताकि बैग लंबे समय तक टिक सके और उसमें भारी सामान भी आसानी से रखा जा सके।

माप माप लें और काटें सबसे पहले आपको अपने टोट बैग के लिए माप लेना होगा। आमतौर पर एक साधारण टोट बैग का आकार 15 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा होता है, लेकिन आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। माप लेने के बाद कपड़े को दो बराबर भागों में काट लें, एक हिस्सा सामने और दूसरा हिस्सा पीछे के लिए होगा। इसके अलावा हैंडल के लिए भी दो स्ट्रिप्स काट लें, जिनकी लंबाई लगभग 20 इंच होनी चाहिए।

सिलाई सिलाई शुरू करें अब समय है कि हम अपने टोट बैग को सिलाई करें। सबसे पहले दोनों हिस्सों को एक साथ लाकर किनारों पर पिन लगा लें ताकि वे ठीक से जगह पर रहें। इसके बाद मशीन से तीन तरफ से सिलाई करें, लेकिन एक तरफ छोड़ दें ताकि आप उसमें से हैंडल बना सकें। हैंडल बनाने के लिए स्ट्रिप्स को लेकर उन्हें आधा मोड़ लें और किनारों पर छोटी-छोटी सिलाई कर लें।