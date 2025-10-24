घर पर स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बनाने का तरीका, जानिए रेसिपी

वड़ा पाव मुंबई का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी आसान है। आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम आलू के वड़े को मसालेदार चटनी और तले हुए पाव के साथ परोसेंगे। आइए स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री आलू के वड़े के लिए जरूरी सामग्रियां आलू के वड़े के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि चार आलू (उबले हुए), एक कप बेसन, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हींग, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ी चम्मच जीरा पाउडर, एक हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), थोड़ा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) और पानी (बेसन घोलने के लिए)।

स्टेप-1 वड़े बनाने का तरीका सबसे पहले उबले हुए आलुओं को अच्छे से मैश कर लें। अब एक बर्तन में मैश किए हुए आलुओं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हरी मिर्च और हरे धनिये को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर रख लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें तैयार मिश्रण को बेसन के घोल में डुबोकर सुनहरा होने तक तल लें।

सामग्री पाव और चटनी के लिए जरूरी सामान पाव और चटनी के लिए आपको इन सामग्रियों की जरूरत होगी, जिसमें पाव (चार), एक कप हरी धनिये की चटनी, एक कप मीठी चटनी, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, एक बड़ी चम्मच तेल और थोड़ी-सी हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)। आप चाहें तो इन सामग्रियों को अपनी जरूरत अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

स्टेप-2 चटनी बनाने का तरीका सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हरी मिर्च और नमक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें मीठी चटनी, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे पाव के बीच में लगाकर वड़े के गोले को डालें।