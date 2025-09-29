स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो घर पर बनाना है आसान, जानें रेसिपी

स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो एक स्वादिष्ट और कुरकुरा स्नैक है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह व्यंजन आलू और तीखे मसालों का मेल है, जो इसे खास बनाता है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य सामग्री की आवश्यकता होगी और यह लगभग 30 मिनट में तैयार हो सकता है। आइए इसकी स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी जानते हैं ताकि आप भी इस स्वादिष्ट स्नैक का आनंद ले सकें।

सामग्री स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां चार आलू (छिले हुए), एक बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, दो बड़ी चम्मच तेल, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक बड़ी चम्मच सोया सॉस, एक बड़ी चम्मच टोमैटो सॉस, एक छोटी चम्मच सिरका, थोड़ा-सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), बारीक कटी हुई हरी मिर्च (वैकल्पिक) और सफेद तिल (वैकल्पिक)।

स्टेप-1 आलू को तले सबसे पहले आलू को फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबे टुकड़ों में काट लें या फिर उन्हें गोल आकार में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और कटे हुए आलू को इसमें डालकर सुनहरा होने तक तलें। जब आलू अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और अतिरिक्त तेल सोखने के लिए उन पर टिश्यू पेपर रख दें। यह प्रक्रिया आलू को कुरकुरा बनाती है।

स्टेप-2 मसाले तैयार करें अब एक बड़े बर्तन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, टोमैटो सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। मसाले को थोड़ा सा चखकर देखें कि सभी चीजें ठीक हैं या नहीं। यह मसाला आलू को तीखा और चटपटा बनाता है।

स्टेप-3 आलू को मसाले के साथ मिलाएं अब तले हुए आलू को मसाले वाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सभी आलू पर मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से आलू में मिल जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए। अब इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सजाएं। यह आलू को और भी स्वादिष्ट बनाता है।