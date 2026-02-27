घर पर आसानी से बनाई जा सकती है स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी, जानिए इसकी रेसिपी

भेलपूरी भारत में बहुत पसंद किया जाने वाला स्नैक्स है। यह न केवल स्वाद में बढ़िया है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। भेलपूरी को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आइए जानें कि इसे कैसे बनाया जाता है।

सामग्री भेलपूरी के लिए जरूरी सामान स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मुरमुरे, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरे धनिये के पत्ते, भुने हुए चने, सेव, नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हरी तीखी चटनी और मीठी चटनी

स्टेप-1 भेलपूरी बनाने का तरीका सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मुरमुरे डालें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं ताकि मुरमुरे अच्छी तरह से नम हो जाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिये के पत्ते डालें। इसके बाद भुने हुए चने और सेव भी डालें। इसके बाद इस मिश्रण में नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। ध्यान रखें कि सभी मसाले बराबर मात्रा में डालें ताकि स्वाद सही रहे।

स्टेप-2 भेलपूरी को तैयार करने का तरीका अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं। इसके बाद इसमें हरी और मीठी चटनी डालें। आप चाहें तो इन चटनियों की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद भेलपूरी को एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से थोड़ा अधिक सेव डालें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। अब आपकी स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी तैयार है और इसे गर्मागर्म परोसें।

