चेहरे को निखारने के लिए चेहरे पर लगाएं गुलाब का जेल, जानिए इसे बनाने का तरीका

गुलाब की पंखुड़ियों को तैयार करने के बाद अब आपको गुलाब का रस निकालना होगा। इसके लिए एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें कटे हुए गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें।

लगभग 10-15 मिनट तक उबालने के बाद पानी गुलाबी हो जाएगा। अब गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें और छान लें, ताकि केवल गुलाब का रस बचें।

यह रस आपके गुलाब के जेल का मुख्य तत्व होगा, जो आपकी त्वचा को ताजगी देगा।