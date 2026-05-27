रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अंगारा बनाने के लिए इन 5 स्टेप्स का करें पालन

पनीर अंगारा एक स्वादिष्ट और खुशबूदार व्यंजन है, जो किसी भी खास मौके पर परोसा जा सकता है। इस व्यंजन का नाम 'अंगारा' इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें लाल मिर्च का उपयोग ज्यादा होता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। इस लेख में हम आपको पनीर अंगारा बनाने की रेसिपी बताएंगे ताकि आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकें और अपने परिवार और दोस्तों का दिल जीत सकें।

सामग्रियां पनीर अंगारा के लिए जरूरी सामान पनीर अंगारा बनाने के लिए आपको ताजा पनीर, टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, मलाई, दही, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तेल, नमक और हरा धनिया चाहिए। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी मिला सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, मटर या गाजर। इन चीजों को इकट्ठा करके आप पनीर अंगारा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

स्टेप-1 पनीर को भूनें सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए पनीर के टुकड़ों को सुनहरा होने तक भूनें। भूनते समय ध्यान रखें कि पनीर ज्यादा कुरकुरा न हो, बस हल्का सा सुनहरा हो ताकि उसका स्वाद बना रहे। भूनने के बाद पनीर को एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें ताकि वह चिपके नहीं और आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।

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स्टेप-2 मसाला तैयार करें मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालें। प्याज को सुनहरा होने तक भूनें, फिर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद पैन में टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं, फिर इसमें दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाला एकसार हो जाए।

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स्टेप-3 ग्रेवी बनाएं ग्रेवी बनाने के लिए पहले एक पैन में थोड़ी देर तक भुने हुए मसाले डालें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अगर ग्रेवी बहुत गाढ़ी लग रही हो तो उसमें थोड़ा पानी मिलाएं ताकि वह सही हो जाए। इसके बाद इसमें भुना हुआ पनीर डालें और सबको अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट पकाएं।