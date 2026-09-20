रास्पबेरी तिरामिसू का स्वाद चखते ही मुंह में आ जाएगा पानी, जानिए बनाने का तरीका

रास्पबेरी तिरामिसू बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्पॉन्ज केक या बिस्किट की जरूरत होगी। अगर आप स्पॉन्ज केक का उपयोग कर रहे हैं तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वह आसानी से सारा मिश्रण सोख सके।

बिस्किट का उपयोग करने पर उन्हें भी इसी तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इससे मिठाई में एक समानता आएगी और उसका स्वाद भी बेहतर होगा।

अगर आपके पास पेस्ट्री वाली लेडी फिंगर हैं तो उन्हें इस्तेमाल करें।