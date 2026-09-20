रास्पबेरी तिरामिसू का स्वाद चखते ही मुंह में आ जाएगा पानी, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
तिरामिसू एक प्रसिद्ध इटालियन मिठाई है, जो अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है। आमतौर पर यह कॉफी, लेडी फिंगर और चॉकलेट के मेल से बनाई जाती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे रास्पबेरी के साथ भी बना सकते हैं। रास्पबेरी तिरामिसू उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो कुछ नया आजमाना चाहते हैं और इसे बनाना भी काफी सरल होता है।
सामग्री
रास्पबेरी तिरामिसू के लिए जरूरी चीजें
रास्पबेरी तिरामिसू बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि ताजा रास्पबेरी, स्वाद बढ़ाने वाला पाउडर, मलाई, चीनी, मस्करपोन चीज, वनीला का अर्क और स्पॉन्ज केक या बिस्किट।
आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी मलाई भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा आप इस मिठाई को सजाने के लिए कुछ ताजे रास्पबेरी भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे।
#1
स्पॉन्ज केक या बिस्किट का चयन करें
रास्पबेरी तिरामिसू बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्पॉन्ज केक या बिस्किट की जरूरत होगी। अगर आप स्पॉन्ज केक का उपयोग कर रहे हैं तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वह आसानी से सारा मिश्रण सोख सके।
बिस्किट का उपयोग करने पर उन्हें भी इसी तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इससे मिठाई में एक समानता आएगी और उसका स्वाद भी बेहतर होगा।
अगर आपके पास पेस्ट्री वाली लेडी फिंगर हैं तो उन्हें इस्तेमाल करें।
#2
मलाई और मस्करपोन चीज मिलाएं
अब बारी आती है मलाई और मस्करपोन चीज मिलाने की। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मस्करपोन पनीर को अच्छी तरह फेंट लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे।
इसके बाद उसमें थोड़ी-सी मलाई डालकर फिर से फेंटें। इस मिश्रण को तब तक फेंटते रहें जब तक यह हल्का और फूला हुआ न हो जाए।
इस चरण में वनीला अर्क भी मिला सकते हैं, जिससे मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
रास्पबेरी प्यूरी बनाएं
अब आपको रास्पबेरी प्यूरी बनानी होगी, जो मिठाई का मुख्य आधार होगा। इसके लिए ताजा रास्पबेरी लें और उन्हें थोड़े पानी के साथ पैन में पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।
अब इसे ठंडा करके पीस लें, ताकि एक चिकनी पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को मिठाई के मिश्रण में मिलाकर अच्छे से मिला लें।
इससे मिठाई को एक नया रंग और स्वाद मिलेगा, जो इसे और भी खास बना देगा।
#4
मिठाई को परोसें
अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको बस मिठाई को परोसना है।
इसके लिए एक सर्विंग प्लेट लें और उसमें सबसे पहले एक लेयर स्पॉन्ज केक या बिस्किट की डालें, फिर उसके ऊपर एक परत मलाई और मस्करपोन मिश्रण की डालें।
इसी तरह कई लेयर बनाकर मिठाई को ठंडा करने के लिए रख दें, ताकि वह अच्छी तरह सेट हो जाए। जब मिठाई सेट हो जाए तो उसे काटकर परोसें और इसका आनंद लें।