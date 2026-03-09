शाम के नाश्ते के लिए बनाएं राजमा चाट, आसान है रेसिपी

राजमा चाट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जो आपके शाम के नाश्ते को खास बना सकता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस चाट को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खा सकते हैं। आइए इसकी विधि जानते हैं।

सामग्री राजमा चाट बनाने के लिए जरूरी चीजें राजमा चाट बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जैसे एक कप राजमा (रातभर पानी में भिगोया हुआ), एक प्याज (बारीक कटी हुई), एक टमाटर (बारीक कटा हुआ), एक हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), थोड़ा-सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), एक कप दही, थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), चाट मसाला, नींबू का रस और सेव या नमकीन (सजावट के लिए)।

स्टेप-1 राजमा को उबालना सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर अगले दिन पानी निकालकर राजमा को धो लें। अब एक प्रेशर कुकर में राजमा को पानी, नमक डालकर पकाएं। जब तक राजमा नरम न हो जाएं तब तक इन्हें 3-4 सीटी दें। इसके बाद राजमा को ठंडा करके छलनी में छान लें ताकि उनका अतिरिक्त पानी निकल जाए। इससे आपके राजमा तैयार हो जाएंगे और आप उन्हें चाट में इस्तेमाल कर सकेंगे।

Advertisement

स्टेप-2 दही तैयार करना राजमा चाट के लिए दही बहुत जरूरी है क्योंकि यह चाट को एक खास स्वाद देता है। इसके लिए एक कटोरे में दही को अच्छी तरह से फेंट लें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। फेंटी हुई दही को आप स्वादानुसार मीठा या खट्टा कर सकते हैं। अगर आपको मीठी दही पसंद है तो उसमें थोड़ा-सा चीनी मिलाएं। अगर खट्टी दही पसंद है तो उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं।

Advertisement

स्टेप-3 मसाले मिलाना अब तैयार राजमा में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिये को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और फिर से मिलाएं। अब इस मिश्रण में फेंटी हुई दही डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में ऊपर से चाट मसाला और नींबू का रस डालें। आपकी राजमा चाट तैयार हो चुकी है और इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खा सकते हैं।