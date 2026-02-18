घर पर लंच के लिए बनाएं राजस्थान की ये स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी, आसान है रेसिपी

राजस्थान की गट्टे की सब्जी एक खास व्यंजन है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। यह व्यंजन बेसन से बने गट्टों और मसालेदार ग्रेवी से तैयार किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको इस लाजवाब व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं।

#1 गट्टे बनाने का तरीका सबसे पहले एक बर्तन में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाएं। इसमें थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें और इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। जब घोल गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे गट्टे बनाएं। अब इन्हें उबलते पानी में डालकर पकाएं, फिर ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ये गट्टे सब्जी के लिए तैयार हो गए हैं और इन्हें ग्रेवी में डालने के लिए तैयार रखें।

#2 ग्रेवी बनाने का तरीका अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें। इन मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद टमाटर का पेस्ट डालकर पकाएं जब तक कि तेल ऊपर न आ जाए। इसमें पानी डालकर उबाल आने दें, फिर इसमें दही मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें कटे हुए गट्टे डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

#3 अंतिम चरण अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकने दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और गट्टे ग्रेवी को सोख लें। इसके बाद गैस बंद कर दें और सब्जी को थोड़ी देर ठंडा होने दें। आपकी राजस्थान की मशहूर गट्टे की सब्जी तैयार हो चुकी है, जिसे आप रोटी, परांठा या चावल किसी भी चीज के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।

