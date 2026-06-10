मानसून के दौरान शाम के समय बनाएं रागी का सूप, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
मानसून के दौरान शाम के समय गर्मागर्म सूप का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप रागी सूप को अपनी खाने की आदत में शामिल कर सकते हैं। रागी एक पौष्टिक अनाज है, जो विटामिन्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन-फ्री भी होता है, जिससे यह सेल्याक रोग वाले लोगों के लिए भी सही है। आइए आज हम आपको रागी सूप की रेसिपी बताते हैं।
सामग्री
रागी सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्री
एक चौथाई कप रागी का आटा, एक कप पानी, एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, दो लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई), एक चम्मच नींबू का रस, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच देसी घी या तेल, थोड़ा-सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) और थोड़ा-सा सौंफ का पाउडर आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने घर के लोगों के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
रेसिपी
रागी सूप बनाने की रेसिपी
सबसे पहले रागी के आटे को पानी में अच्छे से मिलाकर अलग रख दें। अब एक पैन में देसी घी गर्म करके उसमें अदरक और लहसुन भूनें। इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें रागी वाला पानी डालें और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। जब सूप गाढ़ा हो जाए तो इसमें नमक, नींबू का रस और सौंफ का पाउडर मिलाकर एक मिनट और पकाएं। अंत में सूप पर हरा धनिया छिड़ककर इसे गर्मागर्म परोसें।
फायदे
रागी सूप के फायदे
रागी सूप कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। यह पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है और त्वचा को निखारने में सहायक है। रागी में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसमें मौजूद आयरन रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके अलावा यह सूप वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराती है।
सेवन
कब और कैसे करें रागी सूप का सेवन?
आप रोजाना शाम के समय रागी सूप का सेवन कर सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद भी बेहतरीन है। इसे पीने से आपको ताजगी महसूस होगी और यह आपके शरीर को पोषण भी देगा। रागी सूप को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी परोस सकते हैं, खासकर बच्चों को क्योंकि यह उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे नियमित रूप से अपनी खाने की आदत में शामिल करें।