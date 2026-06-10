मानसून के दौरान शाम के समय बनाएं रागी का सूप, जानिए इसकी रेसिपी

रेसिपी

रागी सूप बनाने की रेसिपी

सबसे पहले रागी के आटे को पानी में अच्छे से मिलाकर अलग रख दें। अब एक पैन में देसी घी गर्म करके उसमें अदरक और लहसुन भूनें। इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें रागी वाला पानी डालें और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। जब सूप गाढ़ा हो जाए तो इसमें नमक, नींबू का रस और सौंफ का पाउडर मिलाकर एक मिनट और पकाएं। अंत में सूप पर हरा धनिया छिड़ककर इसे गर्मागर्म परोसें।