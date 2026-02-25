घर पर आसानी से बनाई जा सकती है प्याज की कचौड़ी, जानिए रेसिपी

प्याज की कचौड़ी एक स्वादिष्ट और कुरकुरी नाश्ता है, जो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको प्याज की कचौड़ी बनाने की पूरी विधि बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए जानें कि कैसे बनाई जाती है।

सामग्री कचौड़ी के लिए जरूरी चीजें प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि 250 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सूजी, 2 बड़े चम्मच तेल, नमक (स्वाद के अनुसार), 4-5 बड़े चम्मच मूंग दाल, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इसके अलावा आपको थोड़ी-सी हींग और तेल भी चाहिए होगा, जिससे कचौड़ी को तलते समय कुरकुरी बनेगी।

आटा कचौड़ी का आटा गूंथ लें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, नमक और तेल मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। इस आटे को अच्छी तरह से मसलें ताकि उसमें हवा न रहे और यह मुलायम हो जाए। इसके बाद आटे को ढककर 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि वह सेट हो सके और थोड़ा नरम हो सके। इससे कचौड़ी बनाने में आसानी होगी।

भरवां भरवां मसाला तैयार करें अब हमें कचौड़ी के लिए भरवां मसाला तैयार करना होगा। इसके लिए मूंग दाल को 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें, फिर उसे दरदरा पीस लें। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें पिसी हुई मूंग दाल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ देर पकाएं जब तक मिश्रण सूख न जाए।

कचौड़ी कचौड़ी बनाएं अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी गोलियां बनाएं और उन्हें बेल लें। हर गोली में थोड़ा-सा भरवां मसाला डालकर उसे बंद करें और फिर से गोल बना लें। इसी तरह सभी गोलियों में भरवां मसाला भर लें। इसके बाद इन्हें धीरे-धीरे गर्म तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरी भूरे रंग की न हो जाएं। तलने के दौरान ध्यान रखें कि आंच मध्यम हो ताकि कचौड़ी अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं।