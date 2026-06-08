घर पर पंजाबी स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने का तरीका

घर पर पंजाबी स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

लेखन अंजली 07:32 pm Jun 08, 202607:32 pm

क्या है खबर?

पंजाबी स्टाइल में बनाई जाने वाली पनीर भुर्जी एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस लेख में हम आपको पनीर भुर्जी बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यह रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।