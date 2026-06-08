घर पर पंजाबी स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
पंजाबी स्टाइल में बनाई जाने वाली पनीर भुर्जी एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस लेख में हम आपको पनीर भुर्जी बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यह रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
सामग्रियां
पनीर भुर्जी के लिए आवश्यक चीजें
पनीर भुर्जी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि 250 ग्राम पनीर, 2 बड़े चम्मच तेल या मक्खन, 1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ), 1 बड़ा टमाटर (बारीक कटा हुआ), 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)।
स्टेप-1
सबसे पहले पनीर को तैयार करें
सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या उसे कदूकस कर लें। यह पनीर भुर्जी का मुख्य आधार है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना जरूरी है। आप चाहें तो बाजार से भी कदूकस पनीर ले सकते हैं, लेकिन घर का बना पनीर हमेशा ताजा और स्वादिष्ट होता है। इसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इसे भुर्जी में इस्तेमाल करें।
स्टेप-2
मसाले भूनें
अब एक कढ़ाई में तेल या मक्खन गर्म करें और उसमें पहले प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं और तेल ऊपर न आ जाए। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मिलाएं और कुछ सेकंड तक पकने दें ताकि मसाले का स्वाद भुर्जी में अच्छे से घुल जाए।
स्टेप-3
पनीर भुर्जी को अंतिम रूप दें
अब इसमें कदूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में इसे हल्के हाथों से हिलाते रहें ताकि यह जलने न पाए और सभी मसाले अच्छे से इसके साथ मिल जाएं। इसके बाद इसमें नमक स्वादानुसार डालें और फिर से मिलाएं। अंत में इसे हरे धनिये से सजाकर गर्मागर्म परोसें।
स्टेप-4
पनीर भुर्जी को ऐसे परोसें
आपकी पंजाबी स्टाइल पनीर भुर्जी तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें ताकि इसका असली स्वाद बना रहे। यह व्यंजन रोटी, परांठे या ब्रेड किसी भी चीज के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी भी समय परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह सभी को पसंद आएगी। इस तरह आप आसानी से घर पर बना सकते हैं पंजाबी स्टाइल पनीर भुर्जी।