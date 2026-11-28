पंजाबी स्टाइल मेथी पराठा की रेसिपी

सर्दियों के दौरान पंजाबी स्टाइल में बनाएं स्वादिष्ट मेथी पराठा, बेहद आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 01:29 pm Nov 28, 202601:29 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में मेथी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होती है। अगर आप मेथी के पराठे बनाकर खाना चाहते हैं तो पंजाबी स्टाइल में मेथी के पराठे एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। आइए आज हम आपको पंजाबी स्टाइल में मेथी के पराठे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।