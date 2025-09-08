जल्द शुरू होने वाला है पटझड़ का मौसम, इसके दौरान उठाएं इन 5 व्यंजनों का लुत्फ 

सितंबर के महीने में मानसून को अलविदा कहने का समय आ जाता है और पतझड़ का आगमन हो जाता है। यह मौसम सितंबर के आखिर में शुरू होता है और दिसंबर की शुरुआत में खत्म होता है। इस दौरान हल्की ठंड पड़ने लगती है, दिन छोटे हो जाते हैं और पेड़ों की पत्तियां लाल व नारंगी हो जाती हैं। इस मौसम में कई खास तरह के पकवान खाए जाते हैं, जिनकी रेसिपी भी बेहद आसान होती है।

#1 कद्दू का सूप कद्दू का सूप बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को छीलकर टुकड़ों में काटें। अब इन्हें पानी में नरम होने तक पका लें। इसके बाद एक मिक्सी में थोड़ा लहसुन, हरी मिर्च, पत्तेदार धनिया, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अगर कद्दू नरम हो गया हो तो उसे पानी से निकालकर ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करें। अंत में इस मिश्रण को एक पैन में डालें और उबाल आने पर इसमें थोड़ा नारियल का दूध मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।

#2 बेक्ड मैक एंड चीज मैक एंड चीज एक ऐसा व्यंजन है, जो अपनी दो प्रमुख सामग्रियों के कारण लोकप्रिय है। इनमें से एक है पास्ता और दूसरी है चीज। इसे बनाने के लिए पैन में थोड़ा दूध उबालें, फिर उसमें पास्ता डालें और 10 मिनट तक पकने दें। अब इसमें अपनी पसंद की अलग-अलग चीज कद्दूकस करके डालें। जब चीज अच्छी तरह से पिघल जाए तो गैस बंद करके उसे बेकिंग ट्रे में निकालें और बेक कर लें।

#3 टमाटर का सूप एक पैन में तेल गर्म करके उसमें कटी हुई हरी प्याज, सेलेरी, लहसुन, तेज पत्ता, दालचीनी और काली मिर्चा डालकर भूनें। अब इसमें बीच से कटे हुए टमाटर, नमक और तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर पकाएं। थोड़ी देर बाद इसमें पानी डालकर इसे उबलने दें। इसके बाद सूप से तेज पत्ता और दालचीनी हटाकर इसे ब्लेंड करें। आखिर में सूप में नमक, काली मिर्च, चीनी, मक्खन और तुलसी की पत्तियां डालकर इसे ग्रिल्ड चीज सैंडविच के साथ परोसें।

#4 हॉट चॉकलेट हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोको पाउडर और पिसी चीनी को एक कटोरी में मिलाकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में दूध को 4-5 मिनट तक गरम करके उसमें कोको पाउडर का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद लगभग 2-3 मिनट तक इसे उबालें। अब इसमें वनिला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर इस हॉट चॉकलेट को कप में डालकर गर्मा-गर्म परोसें।