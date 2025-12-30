ठंड के मौसम में बनाएं मटर की कचौड़ी, आसान है रेसिपी

मटर की कचौड़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जो ठंडे मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। मटर की कचौड़ी को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ इसका मजा ले सकते हैं। आइए आज हम आपको मटर की कचौड़ी की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनट में बना सकते हैं।

सामग्री मटर की कचौड़ी के लिए जरूरी चीजें मटर की कचौड़ी बनाने के लिए आपको सूजी, हरी मटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा, गरम मसाला और नमक जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैदे और सूजी के मिश्रण को आटे की तरह गूंथकर बेलना होता है, जबकि भरावन के लिए मटर को उबालकर मसाले और हरी सब्जियों के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इन चीजों को मिलाकर कचौड़ी बनाई जाती हैं। इन चीजों को घर पर आसानी से पाया जा सकता है।

स्टेप-1 आटा गूंथने से करें शुरूआत सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा और सूजी लें और उसमें थोड़ा नमक डालें। अब इसमें पानी डालकर एक नरम आटा गूंथ लें, जैसा कि आप पराठे के लिए करते हैं। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, बल्कि मुलायम हो ताकि इसे बेलना आसान हो। आटा गूंथने के बाद उसे एक कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वह सेट हो सके और उसमें नमी बनी रहे।

स्टेप-2 भरावन तैयार करने का तरीका भरावन के लिए सबसे पहले हरी मटर को उबाल लें और छानकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। जब जीरा भून जाए तो उसमें बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालें और कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद उबली हुई हरी मटर, धनिया पत्ती, गरम मसाला और नमक डालकर मिश्रण को अच्छे से मिलाएं। मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें।

स्टेप-3 कचौड़ी बनाने का तरीका अब बारी आती है कचौड़ी को बनाने की। इसके लिए गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें, फिर इनमें थोड़ी-थोड़ी भरावन डालें और इन्हें पूरी की तरह बंद कर दें। अब इन बंद लोइयों को हल्के हाथों से गोल आकार दें। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इसी तरह सारी कचौड़ियां तैयार कर लें। अब इन्हें गर्मागर्म परोसें।