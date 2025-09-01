मेकअप करते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं फैलेगा

मेकअप करते समय महिलाएं कई चीजों का ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी कई बार स्मज हो जाता है और इससे पूरा लुक बिगड़ जाता है, खासतौर से बरसात में यह समस्या अधिक होती है क्योंकि बारिश के कारण पसीना आने से मेकअप खराब हो जाता है। ऐसे में मेकअप करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि फैले न। आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।

#1 आंखों के मेकअप को स्मज होने से बचाएं आंखों के मेकअप को स्मज होने से बचाने के लिए वाटरप्रूफ आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें। ये बारिश और पसीने के बावजूद लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसके अलावा आईशैडो को सेट करने के लिए आईशैडो प्राइमर का इस्तेमाल करें। यह आपकी आईशैडो को लंबे समय तक बरकरार रखेगा। अगर आपकी आंखें संवेदनशील हैं तो नमी देने वाली आई क्रीम का इस्तेमाल करें।

#2 चेहरे को प्राइमर से तैयार करें चेहरे को मेकअप के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले प्राइमर लगाएं। यह आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। प्राइमर लगाने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें और टोनर लगाएं। इसके बाद चेहरे पर हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा में नमी बनी रहे। प्राइमर लगाने के बाद ही फाउंडेशन और कंसीलर लगाएं ताकि मेकअप स्मज न हो।

#3 सेटिंग पाउडर का करें इस्तेमाल सेटिंग पाउडर मेकअप को सेट करने में मदद करता है। इसे अपने चेहरे पर हल्का-हल्का छिड़कें ताकि यह अच्छी तरह से फैल जाए। सेटिंग पाउडर लगाने से आपका मेकअप लंबे समय तक बरकरार रहेगा और स्मज नहीं होगा। इसके अलावा इसे लगाने से आपकी त्वचा को मैट फिनिश मिलेगी, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। सेटिंग पाउडर का सही तरीके से उपयोग करने पर आपका मेकअप दिनभर ताजा दिखेगा और किसी भी मौसम की मार नहीं सहता।

#4 लिपस्टिक को फैलने से ऐसे बचाएं लिपस्टिक को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए पहले होंठों पर लिप प्राइमर लगाएं, फिर लिपस्टिक लगाएं। इसके बाद होंठों पर हल्का पाउडर लगाएं ताकि लिपस्टिक सेट हो जाए। अगर आपकी लिपस्टिक मैट फिनिश वाली है तो उसे दो बार लगाएं, बीच में हल्का पाउडर लगाकर। इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक बरकरार रहेगी और स्मज नहीं होगी। इस तरह आप अपने मेकअप को पूरा दिन ताजा और आकर्षक बना सकते हैं।