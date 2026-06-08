घर पर आसानी से बनाई जा सकती है लच्छेदार कचौड़ी, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
लच्छेदार कचौड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। इस व्यंजन की खासियत इसकी कुरकुरी परत और स्वादिष्ट भरावन है। इस लेख में हम आपको घर पर लच्छेदार कचौड़ी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप इस स्वादिष्ट व्यंजन को अपने घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
इसके लिए जरूरी है ये सामग्रियां
लच्छेदार कचौड़ी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि सूजी, मैदा, बेसन, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, तेल और पानी आदि। इन सभी चीजों को मिलाकर आप अपने व्यंजन को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मसाले भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
आटा
सबसे पहले तैयार करें आटा
लच्छेदार कचौड़ी के लिए सबसे पहले आटा तैयार करना होता है। इसके लिए सूजी, मैदा और बेसन को बराबर मात्रा में लेकर उसमें नमक मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए कड़ा आटा गूंध लें। इस आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो सके। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और कचौड़ी अच्छी तरह से बन सकेगी। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम न हो, बल्कि कड़ा होना चाहिए।
भरावन
भरावन मिश्रण बनाएं
लच्छेदार कचौड़ी का भरावन उसके स्वाद को दोगुना कर देता है। इसके लिए आप उबले हुए आलू को मैश कर लें और उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च मिलाकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एकसार कर लें ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं।
आकार देना
कचौड़ियों को आकार दें
अब गूंधे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें बेल लें। हर लोई पर थोड़ा-सा आलू का भरावन मिश्रण रखें और उसे चारों ओर से बंद कर दें, फिर इसे गोल आकार दें। इसी तरह सारी कचौड़ियां तैयार कर लें। इसके बाद इन्हें हल्के हाथों से बेल लें ताकि भरावन बाहर न निकले। ध्यान रखें कि कचौड़ियां ज्यादा पतली न हों, बल्कि उनमें थोड़ा मोटापन हो ताकि वे कुरकुरी बन सकें।
तलना
अंत में इन्हें तलने का तरीका अपनाएं
अब तैयार कचौड़ियों को धीमी आंच पर गर्म तेल में तलें जब तक वे सुनहरी न हो जाएं। इन्हें तलने के दौरान पलटते रहें ताकि सभी तरफ से समान रूप से पकें। तलने के बाद इन्हें कागज पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए। अब आपकी स्वादिष्ट लच्छेदार कचौड़ियां तैयार हैं। इन्हें किसी भी चटनी या अचार के साथ परोसें और अपने परिवार के साथ इस व्यंजन का आनंद लें।