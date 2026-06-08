घर पर आसानी से बनाई जा सकती है लच्छेदार कचौड़ी, जानिए इसकी रेसिपी

आटा

सबसे पहले तैयार करें आटा

लच्छेदार कचौड़ी के लिए सबसे पहले आटा तैयार करना होता है। इसके लिए सूजी, मैदा और बेसन को बराबर मात्रा में लेकर उसमें नमक मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए कड़ा आटा गूंध लें। इस आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो सके। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और कचौड़ी अच्छी तरह से बन सकेगी। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम न हो, बल्कि कड़ा होना चाहिए।