दुकानों से क्यों खरीदना फ्रिज का कवर? जब इसे घर पर बनाना है आसान, जानें कैसे

फ्रिज एक ऐसी चीज है, जो हर घर में होती है और इसकी देखभाल के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे फ्रिज को साफ-सफाई से रखना और इसके ऊपर कवर का इस्तेमाल करना। हालांकि, दुकानों से फ्रिज का कवर खरीदने की बजाय अगर आप पुराने कपड़ों से इसे बनाते हैं तो न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि पुराने कपड़ों का भी अच्छा उपयोग होगा। आइए जानते हैं कि घर पर फ्रिज का कवर कैसे बनाया जा सकता है।

#1 रंगीन कपड़े से फ्रिज कवर बनाना है अच्छा अगर आपके घर में कोई ऐसा कपड़ा मौजूद है, जो रंगीन हो और उसके ऊपर कोई डिजाइन हो तो उसे फ्रिज कवर के लिए चुनें। रंगीन कपड़े न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि ये फ्रिज को धूल-मिट्टी से भी बचाते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसके अलावा रंगीन कपड़े आसानी से साफ भी हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रिज को नया जैसा दिखा सकते हैं।

#2 कपड़ों को फ्रिज के आकार के अनुसार काटें अगर आपके पास कोई पुराना रंगीन कपड़ा है, जो आपके किसी न किसी कपड़े के ऊपर ढकने के लिए अच्छा लगेगा तो उसे फ्रिज के आकार के अनुसार काट लें। इसके लिए सबसे पहले फ्रिज के ऊपर रखे जाने वाले हिस्से का माप लें, फिर उसी के अनुसार कपड़े को काटें। इसके लिए आप अपने घर के किसी भी सदस्य की मदद ले सकते हैं।

#3 कपड़े पर डिजाइन बनाएं कपड़े को फ्रिज के आकार के मुताबिक काटने के बाद उस पर डिजाइन बनाएं। इसके लिए आप अपने पसंदीदा रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन बनाने में ज्यादा रुचि नहीं है तो आप किसी भी डिजाइन वाला कपड़ा खरीदकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी पुरानी साड़ी के किनारे का इस्तेमाल फ्रिज कवर के लिए कर सकते हैं। इस तरह आप अपने कवर को आकर्षक बना सकते हैं।

#4 कपड़े को सिलें डिजाइन बनाने के बाद कपड़े को सिलना शुरू करें। इसके लिए पहले कपड़े को फ्रिज के ऊपर रखें और उसके किनारों को सिलें। किनारों को सिलते समय यह ध्यान रखें कि सिलाई ढीली हो ताकि कपड़े को आसानी से निकाला जा सके। अब कपड़े के ऊपरी हिस्से में एक छेद बनाएं, जिससे कपड़े को आसानी से निकाला जा सके। इस तरह आपका फ्रिज कवर तैयार हो जाएगा।