नाश्ते के लिए बनाएं ओट्स और सूजी की इडली, जानिए इसकी रेसिपी

इडली दक्षिण भारतीय खाने का एक व्यंजन है, जिसे अब लोग पूरे देश में पसंद कर रहे हैं। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह हल्की और पोषक होती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इडली को कई तरीके से बनाया जा सकता है? आज हम आपको ओट्स और सूजी इडली की रेसिपी बताएंगे, जो फाइबर से भरपूर होती हैं और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाती हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री ओट्स और सूजी इडली बनाने के लिए जरूरी चीजें एक कप ओट्स, आधा कप सूजी, आधा कप दही, स्वादानुसार नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, एक छोटी चम्मच सरसों के बीज, आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, एक बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ करीपत्ता, एक चौथाई कप पानी, थोड़ा तेल और एक चौथाई छोटी चम्मच हींग। आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं।

स्टेप-1 इस तरह से करें शुरूआत सबसे पहले ओट्स को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब एक कटोरे में सूजी, दही, नमक, बेकिंग सोडा और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को 15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह थोड़ा फूल जाए। इसके बाद मिश्रण में थोड़ा तेल और पानी मिलाकर दोबारा अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, करीपत्ता और हींग मिलाएं।

स्टेप-2 इडली का मिश्रण बनाना इडली का मिश्रण तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में सबसे पहले सूजी वाला मिश्रण और पीसे हुए ओट्स वाला मिश्रण मिलाएं। इसके बाद मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर इसे फिर से अच्छे से मिलाएं।

स्टेप-3 इडली स्टीम करना अब इडली के स्टीमर को तेल से चिकना करें, फिर इसमें एक-एक चम्मच मिश्रण डालकर स्टीम करें। इसी तरह सारी इडली तैयार करके इन्हें नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इस मिश्रण को ढोकला स्टैंड में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे ढोकला की तरह भी स्टीम कर सकते हैं।