घर पर डिनर के लिए बनाएं ढाबा स्टाइल पंचमेल दाल, जानिए रेसिपी

दाल भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज हम आपको पंचमेल दाल की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो ढाबा स्टाइल में बनाई जाती है। इस दाल में पांच प्रकार की दालों का मिश्रण होता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री पंचमेल दाल बनाने के लिए आवश्यक चीजें मूंग दाल (आधा कप), अरहर दाल (आधा कप), मसूर दाल (आधा कप), चना दाल (आधा कप), उड़द दाल (आधा कप), प्याज (बारीक कटी हुई, 2), टमाटर (बारीक कटे हुए, 2), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई, 2), अदरक का पेस्ट (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (1/2 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), जीरा पाउडर (1/2 चम्मच), गरम मसाला (1/2 चम्मच), नमक (स्वादानुसार) और तेल (2 बड़े चम्मच)

स्टेप-1 दालों को मिलाकर भिगोएं पंचमेल दाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पांच प्रकार की दालें लेनी होंगी। इन्हें अलग-अलग बर्तन में आधा-आधा कप लेकर पानी से अच्छी तरह धो लें। अब इन सभी दालों को एक साथ मिलाकर एक बड़े बर्तन में रखें और उन पर पानी डालकर उन्हें 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। आप चाहें तो रात भर के लिए भी इन्हें पानी में भिगो सकते हैं, इससे दालें अच्छी तरह से फूल जाएंगी।

स्टेप-2 दाल को प्रेशर कुकर में पकाएं भीगी हुई दालों को प्रेशर कुकर में डालें और इसमें जरूरत के हिसाब से पानी मिलाएं। कुकर को ढक्कन लगाकर 3 सीटी दिलवाएं, फिर गैस बंद कर दें और दाल को कुकर में ही रखें ताकि यह गर्मागर्म बनी रहे। जब आप इसे बनाकर परोसें तो इसमें थोड़ा ज्यादा पानी मिला दें ताकि यह ढाबा स्टाइल जैसी दिखे। अब इसे ढाबा स्टाइल में बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें।

स्टेप-3 ग्रेवी के लिए मसाले भूनें अब इस गर्म तेल में पहले जीरा डालकर भूनें, फिर इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं और 2-3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। मसाले भूनने के बाद इसमें तैयार की गई दाल डालकर अच्छे से मिलाएं और 5 मिनट तक पकाएं।