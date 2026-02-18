घर पर रात के खाने के लिए बनाएं दही वाले आलू, जानिए रेसिपी

दही वाले आलू एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह व्यंजन खासकर गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें दही की ठंडक और मसालों का अनोखा मेल होता है। दही वाले आलू को आप रोटी, परांठे या चावल के साथ खा सकते हैं। आइए इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने की सरल रेसिपी जानें।

सामग्री दही वाले आलू के लिए जरूरी सामान दही वाले आलू बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि चार-पांच आलू (उबले हुए), दो कप दही, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग, दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ा चम्मच तेल और थोड़ा हरा धनिया (सजावट के लिए)

विधि दही वाले आलू बनाने का तरीका सबसे पहले उबले हुए आलुओं को छीलकर टुकड़ों में काट लें, फिर एक बर्तन में दही को अच्छे से फेंट लें ताकि वह चिकना हो जाए। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, जब जीरा चटक जाए तो उसमें हींग और हरी मिर्च डालें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें कटे हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर इसमें फेंटा हुआ दही डालें।

पकाने का तरीका धीमी आंच पर पकाएं अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें ताकि दही अच्छे से आलुओं में मिल जाए और उनका स्वाद बढ़ जाए। इसे लगभग 10-15 मिनट तक पकाएं और बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि दही जलने न पाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और तेल ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि दही वाले आलू तैयार हो गए हैं। अब गैस बंद कर दें और इसे कुछ देर ठंडा होने दें।

