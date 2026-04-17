घर पर आसानी से बनाएं कैफे स्टाइल चॉकलेट शेक, जानें रेसिपी

गर्मियों में ठंडा-ठंडा चॉकलेट शेक पीने का मजा ही कुछ और है। अगर आप भी इस स्वादिष्ट पेय के शौकीन हैं, तो इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। कैफे स्टाइल चॉकलेट शेक न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए जानते हैं इसे बनाने की सरल विधि, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामग्रियां चॉकलेट शेक के लिए जरूरी चीजें चॉकलेट शेक बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, जैसे डेढ़ कप ठंडा दूध, चार बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप, दो स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम, एक छोटी चम्मच वनीला एसेंस, दो बड़े चम्मच चीनी (स्वादानुसार), बर्फ के कुछ टुकड़े, और थोड़ी सी चॉकलेट कदूकस या चॉकलेट चिप्स (सजावट के लिए)। आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

स्टेप-1 चॉकलेट शेक बनाने का तरीका सबसे पहले एक मिक्सर में ठंडा दूध, चॉकलेट सिरप, चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला एसेंस और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं जब तक कि मिश्रण एकसार न हो जाए। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है, तो आप इन चीजों को एक बड़े गिलास में डालकर हाथ से मिलाने वाले मिक्सर की मदद से मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और फिर से मिलाएं। इससे शेक में ठंडक बनी रहेगी।

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स्टेप-2 चॉकलेट शेक बनाने का आगे का तरीका अब तैयार चॉकलेट शेक को दो लंबे गिलासों में समान मात्रा में डालें और ऊपर से चॉकलेट कद्दूकस या चॉकलेट चिप्स डालकर सजाएं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस स्वादिष्ट चॉकलेट शेक का आनंद लें। यह पेय न केवल गर्मियों में ताजगी देगा, बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

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