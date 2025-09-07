अखबारों से बनाया जा सकता है बेहद आकर्षक भालू, जानिए कैसे
क्या है खबर?
अखबारों से बनाए जाने वाले क्राफ्ट्स बच्चों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि होती है। इससे न केवल बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है, बल्कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक भी होते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पुराने अखबारों से एक प्यारा-सा भालू बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों के लिए मजेदार होगा, बल्कि वे इसे बनाने में खुद भी आनंद लेंगे। आइए जानें कि अखबारों से भालू कैसे बनाया जा सकता है।
सामग्रियां
जरूरी सामान
इस क्राफ्ट के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पुराने अखबार, गोंद, कैंची, रंग, ब्रश और कुछ अन्य सजावटी सामान। आप चाहें तो अखबारों पर चित्र भी बना सकते हैं या उन्हें रंग सकते हैं ताकि आपका भालू और भी आकर्षक लगे। इसके अलावा आप आंखों और नाक के लिए छोटे-छोटे टुकड़े भी बना सकते हैं ताकि भालू का चेहरा और भी प्यारा लगे।
स्टेप-1
अखबारों को काटें
सबसे पहले आपको अखबारों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होगा। आप चाहें तो इन्हें गोल, चौकोर या किसी भी आकार में काट सकते हैं। इन टुकड़ों को आप अपने भालू के शरीर, सिर, हाथ-पैर आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी टुकड़े एक समान आकार के हों ताकि आपके भालू का डिजाइन सही आए। इसके बाद इन टुकड़ों को गोंद से जोड़ना शुरू करें और उन्हें अच्छी तरह से चिपकाएं।
स्टेप-2
शरीर बनाएं
अब बारी आती है भालू के शरीर की। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा गोलाकार टुकड़ा लें और उसे गोंद लगाकर दूसरे गोलाकार टुकड़े के ऊपर चिपकाएं। यह आपका भालू का सिर होगा, फिर दो छोटे-छोटे गोलाकार टुकड़े लें और उन्हें गोंद से चिपका दें। ये आपके भालू की आंखें होंगी। आखिरी में एक छोटा सा त्रिकोणीय टुकड़ा लें और उसे गोंद से चिपका दें। यह आपके भालू की नाक होगी।
स्टेप-3
हाथ-पैर जोड़ें
अब बारी आती है भालू के हाथ-पैर जोड़ने की। इसके लिए दो लंबे-चौकोर टुकड़े लें और उन्हें गोंद से चिपका दें। ये आपके भालू के हाथ होंगे। इसी तरह दो छोटे-चौकोर टुकड़े लें और उन्हें भी गोंद से चिपका दें। ये आपके भालू के पैर होंगे। अब आप अपने भालू को पूरी तरह तैयार कर चुके हैं और उसे सूखने के लिए कुछ घंटों तक छोड़ दें ताकि गोंद अच्छी तरह से सूख जाए।
स्टेप-4
सजावट करें
अब बारी आती है सजावट की, जिससे आपका भालू और भी आकर्षक लगेगा। इसके लिए आप विभिन्न रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने भालू पर अलग-अलग डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो उसे कपड़े भी पहनवा सकते हैं या उसे किसी खास सजावट से सजा सकते हैं। इस तरह आप आसानी से अखबारों से एक प्यारा-सा भालू बना सकते हैं।