मिक्सी के जार से नहीं जा रही बदबू? इन 5 हैक्स को आजमाएं

मिक्सी के जार में कई बार गीले मसाले पीसने के कारण बदबू आ जाती है। भले ही आप मिक्सी के जार को अच्छे से साफ करके सुखा लें, लेकिन बदबू दूर नहीं होती है। इसके पीछे कारण यह है कि मिक्सी के जार में गीले मसाले पीसने से तेल कांच के किनारों पर चिपक जाता है और हवा के संपर्क में आने पर बदबू आने लगती है। आइए ऐसे उपाय जानते हैं, जो बदबू को दूर कर सकते हैं।

#1 सफेद सिरके का करें इस्तेमाल मिक्सी के जार से बदबू दूर करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जार में आधा कप सफेद सिरका डालकर इसे 10 मिनट के लिए चलाएं। सिरका बदबू को दूर करने के साथ-साथ जार के भीतर चिपके तेल को भी साफ कर देता है। इसके बाद जार को पानी से धो लें। अगर बदबू दूर न हो तो इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएं।

#2 खाने का सोडा आएगा काम खाने का सोडा एक ऐसी सामग्री है, जो बदबू को सोख लेती है। इसके लिए जार में एक बड़ी चम्मच खाने का सोडा डालें, फिर इसे रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अगली सुबह जार में पानी डालकर इसे दोबारा चलाएं। इससे बदबू दूर हो जाएगी। अगर बदबू दूर न हो तो इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएं। खाने का सोडा की मदद से जार में मौजूद तेल भी साफ हो जाएगा।

#3 सेब का सिरका भी है असरदार अगर आपके घर में सेब का सिरका मौजूद है तो इसका इस्तेमाल भी बदबू दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए जार में आधा कप सेब का सिरका डालकर इसे 10 मिनट के लिए चलाएं। इसके बाद जार को पानी से धो लें। सिरका बदबू को दूर करने के साथ-साथ जार के भीतर चिपके तेल को भी साफ कर देता है। अगर बदबू दूर न हो तो इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएं।

#4 नींबू का रस है उपयोगी नींबू के रस का खट्टापन भी बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए जार में एक नींबू का रस निचोड़ें, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए चलाएं। इसके बाद जार को पानी से धो लें। नींबू न केवल बदबू को दूर करता है, बल्कि जार के भीतर चिपके तेल को भी साफ कर देता है। अगर बदबू दूर न हो तो इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएं।