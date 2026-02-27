रात के खाने के लिए बनाएं अमृतसरी आलू वड़ी की सब्जी, आसान है रेसिपी

अमृतसरी आलू वड़ी की सब्जी पंजाब की एक मशहूर और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह व्यंजन खासतौर पर सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है क्योंकि इसमें गर्मागर्म आलू के टुकड़ों के साथ मसालेदार वड़ी मिलाई जाती है। इस व्यंजन का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार खाना चाहेंगे। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं।

सामग्रियां जरूरी चीजें अमृतसरी आलू वड़ी की सब्जी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जैसे 4-5 आलू (उबले हुए), 1 कप मूंग की दाल (रातभर पानी में भिगोई हुई), 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा पत्तेदार धनिया।

वड़ी वड़ी बनाने का तरीका सबसे पहले मूंग की दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर सुबह इसे दरदरा पीस लें। अब इस पेस्ट में बेसन मिलाकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हरी धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें तलने के लिए गर्म तेल में डालें और सुनहरा होने तक तलें, फिर इन्हें निकालकर एक प्लेट में रखें।

ग्रेवी ग्रेवी बनाने का तरीका अब ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, जब जीरा चटक जाए तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए आलू मैश करके डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालकर मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।

सब्जी सब्जी को अंतिम रूप दें जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो इसमें तैयार की हुई वड़ी के टुकड़े डालें और सब्जी को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकने दें ताकि वड़ी सारे मसालों के स्वाद को अच्छे से सोख ले। इसके बाद इस पर बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर गैस बंद कर दें। आपकी अमृतसरी आलू वड़ी की सब्जी तैयार है। इसे रोटी या परांठे के साथ गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।