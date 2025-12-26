सालभर तक खराब नहीं होगा आंवला का अचार बनाने का तरीका, जानें रेसिपी

आंवला एक ऐसा फल है, जो विटामिन-C के साथ-साथ कई जरूरी तत्वों से भरपूर होता है। इसका सेवन शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवले से कई तरह के व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? ऐसे ही व्यंजनों में से एक है आंवले का अचार, जिसे आप सालभर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आइए आंवले का अचार बनाने का तरीका जानते हैं।

सामान आंवले का अचार बनाने के लिए जरूरी चीजें आंवले का अचार बनाने के लिए आपको 500 ग्राम आंवले, 250 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हींग, 50 ग्राम गरम मसाला, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर, 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सूखी मिर्च, 50 ग्राम इमली, 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम करी पत्ता की जरूरत पड़ेगी।

स्टेप-1 इस तरह से आंवले का अचार बनाने की करें शुरूआत आंवले का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को अच्छे से साफ कर लें, फिर एक पैन में पानी गर्म करके उसमें आंवले डालें और उन्हें 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद आंवले को पानी से निकालकर सूखा लें, फिर आंवले के बीच में छेद करके उसमें सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला मिलाएं। अब आंवले को एक कांच की बोतल में भरें और उन्हें धूप में सुखाएं।

स्टेप-2 आंवले के अचार को पकाने का तरीका अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करके उसमें सूखी मिर्च डालें, फिर इसमें अदरक और करी पत्ता डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया, काली मिर्च, जीरा और इमली डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं। जब इस मिश्रण का तेल ऊपर दिखने लगे तो इसे आंवले वाले कांच के जार में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।

स्टेप-3 आंवले का अचार पूरी तरह से तैयार आंवले के अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे एक कांच की बोतल में भरकर धूप में रखें। इससे तेल और मसाले अच्छे से आंवले में घुलकर इसके स्वाद को बढ़ा देंगे। आप इस अचार को लगभग 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस अचार को आप परांठे, पूरी, दाल-चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन है।