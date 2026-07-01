रसोई के सामानों से घर पर बनाया जा सकता है फेस और बॉडी स्क्रब, जानिए तरीका
क्या है खबर?
त्वचा की गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। हालांकि, कई लोग बाजार से महंगे स्क्रब लाकर अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने की बजाय आप अपनी रसोई में मौजूद चीजों से ही फेस और बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्क्रब के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
#1
चीनी और जैतून के तेल का स्क्रब
चीनी और जैतून के तेल का स्क्रब बनाने के लिए पहले एक कटोरी में 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को चेहरे और शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें। आखिर में ठंडे पानी से त्वचा को धो लें। जैतून का तेल त्वचा को नरम करेगा, जबकि चीनी मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करेगी।
#2
कॉफी और नारियल तेल का मिश्रण
कॉफी और नारियल तेल का मिश्रण एक बेहतरीन स्क्रब है। इसे बनाने के लिए पहले एक कटोरी में 2 चम्मच कॉफी पाउडर, 2 चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें। 5 से 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें। कॉफी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करती है, जबकि नारियल तेल त्वचा को मुलायम बनाता है।
#3
नींबू और शहद का मिश्रण
नींबू और शहद का मिश्रण एक प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम कर सकता है। इसे बनाने के लिए पहले एक कटोरी में 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें। फिर 5 से 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें। नींबू त्वचा के अतिरिक्त तेल को हटाता है, जबकि शहद त्वचा को नमी प्रदान करता है।
#4
ओटमील और दूध का मिश्रण
ओटमील और दूध का स्क्रब संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए पहले एक कटोरी में 2 चम्मच ओटमील पाउडर और 1 चम्मच दूध मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे और हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद 5 से 10 मिनट बाद त्वचा को ठंडे पानी से धो लें। ओटमील त्वचा को मुलायम बनाता है और दूध त्वचा में नमी बनाए रखता है।
#5
बादाम के तेल और समुद्री नमक का मिश्रण
बादाम के तेल और समुद्री नमक का स्क्रब शरीर के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए पहले एक कटोरी में 2 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। आखिर में ठंडे पानी से त्वचा को धो लें। बादाम का तेल त्वचा को पोषण देता है और समुद्री नमक मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है।