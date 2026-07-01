रसोई के सामानों से फेस और बॉडी स्क्रब बनाने का तरीका

रसोई के सामानों से घर पर बनाया जा सकता है फेस और बॉडी स्क्रब, जानिए तरीका

लेखन अंजली 11:35 am Jul 01, 202611:35 am

क्या है खबर?

त्वचा की गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। हालांकि, कई लोग बाजार से महंगे स्क्रब लाकर अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने की बजाय आप अपनी रसोई में मौजूद चीजों से ही फेस और बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्क्रब के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।