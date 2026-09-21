आपका खरीदा हुआ जैतून का तेल असली है या नकली? इन तरीकों से लगाएं पता

जैतून के तेल की बोतल पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। अगर लेबल पर '100 प्रतिशत शुद्ध या 'प्राकृतिक' लिखा हो तो ही उसे खरीदें।

इसके अलावा ब्रांड का नाम और प्रमाणिकता भी जांचें। कुछ कंपनियां अपने उत्पाद की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र का उपयोग करती हैं।

इससे आपको असली और नकली जैतून के तेल के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। लेबल पर 'एक्स्ट्रा वर्जिन' और 'कोल्ड प्रेस्ड' जैसे शब्दों पर ध्यान दें।