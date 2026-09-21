आपका खरीदा हुआ जैतून का तेल असली है या नकली? इन तरीकों से लगाएं पता
क्या है खबर?
जैतून का तेल एक सेहतमंद विकल्प माना जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। हालांकि, बाजार में मिलावटी जैतून का तेल भी मिलता है, जो असली जैतून के तेल की तरह दिखता है और महंगा भी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि असली और नकली जैतून के तेल में अंतर कैसे किया जाए? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
लेबल पढ़ें
जैतून के तेल की बोतल पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। अगर लेबल पर '100 प्रतिशत शुद्ध या 'प्राकृतिक' लिखा हो तो ही उसे खरीदें।
इसके अलावा ब्रांड का नाम और प्रमाणिकता भी जांचें। कुछ कंपनियां अपने उत्पाद की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र का उपयोग करती हैं।
इससे आपको असली और नकली जैतून के तेल के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। लेबल पर 'एक्स्ट्रा वर्जिन' और 'कोल्ड प्रेस्ड' जैसे शब्दों पर ध्यान दें।
#2
रंग और गंध पर ध्यान दें
असली जैतून का तेल हल्के हरे-भूरे रंग का होता है, जबकि नकली तेल पीला या सफेद रंग का हो सकता है। असली जैतून के तेल की खुशबू भी बहुत खास होती है, जिसमें ताजगी और प्राकृतिक सुगंध होती है।
अगर आपके जैतून के तेल में कोई अजीब गंध है तो समझ जाइए कि वह नकली है। असली जैतून का तेल ठंडा और ताजगी भरा होता है, जबकि नकली तेल में रसायनिक गंध हो सकती है।
#3
चखकर देखें
असली जैतून के तेल का स्वाद थोड़ा कड़वा और तीखा होता है, जो आपकी जीभ पर एक अलग-सा अनुभव देता है। अगर आपके जैतून के तेल का स्वाद मीठा है तो समझ जाइए कि वह नकली है।
असली जैतून का तेल खाने में थोड़ा कड़वा और तीखा होता है, जबकि नकली तेल में मिठास हो सकती है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो पहली बार जैतून का तेल खरीद रहे हैं।
#4
ठंडा करके देखें
फ्रिज में रखकर जांचना एक आसान तरीका है, जिससे आप अपने जैतून के तेल की शुद्धता जांच सकते हैं। बस एक छोटी-सी मात्रा में जैतून का तेल ठंडे स्थान पर रख दें और देखें कि क्या उसमें किसी तरह का बदलाव आता है।
अगर ठंडा करने पर आपका जैतून का तेल गाढ़ा हो जाता है तो यह असली हो सकता है। इसके विपरीत अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आता तो यह नकली हो सकता है।
#5
कीमत पर ध्यान दें
असली जैतून का तेल महंगा होता है, क्योंकि इसमें अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया भी लंबी होती है।
इसलिए, अगर आपको बहुत सस्ता जैतून का तेल मिल रहा है तो उसमें मिलावट होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार इन सरल तरीकों का उपयोग करके आप आसानी से अपने जैतून के तेल की शुद्धता जांच सकते हैं और मिलावटी उत्पादों से बच सकते हैं।