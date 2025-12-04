सर्दियों में नवजात शिशु रहेगा स्वस्थ, अपनाएं ये 5 तरीके

सर्दियों में नवजात शिशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि उनकी त्वचा बहुत नाजुक होती है और वे जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने नवजात शिशु को सर्दियों में गर्म रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं और उसकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।

#1 ऊनी कपड़े पहनाएं नवजात शिशुओं के लिए ऊनी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये उन्हें ठंड से बचाते हैं और गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े जैसे कि स्वेटर, मफलर और टोपी पहनाकर आप अपने बच्चे को ठंड से सुरक्षित रख सकते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ढीले और आरामदायक हों ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा ऊनी कपड़ों की सफाई का भी ध्यान रखें ताकि वे हमेशा साफ और ताजे रहें।

#2 गर्म स्थान पर रखें अपने नवजात शिशु को हमेशा गर्म जगह पर रखें, जैसे कि हीटर वाले कमरे या गर्म बिस्तर पर। अगर हीटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग ऐसी रखें कि गर्म हवा सीधे बच्चे पर न लगे क्योंकि इससे जलने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को कंबल या रजाई से ढककर रखें ताकि उसे ठंडी हवा न लगे और वह सुरक्षित महसूस करे। इससे वह आरामदायक और गर्म रहेगा।

#3 नियमित रूप से दूध पिलाएं नवजात शिशुओं को नियमित रूप से दूध पिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि दूध पीने से उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जो उन्हें अंदर से गर्म रखती है। अगर आप स्तनपान कर रहे हैं तो अपने बच्चे को हर 2-3 घंटे बाद दूध पिलाएं। अगर आप बोतल से दूध दे रहे हैं तो उसकी गर्माहट बनाए रखें और बच्चे को ठंडे स्थान पर न रखें। इसके अलावा दूध पिलाने के बाद बच्चे को गले लगाकर प्यार करें।

#4 स्नान का समय सही रखें नवजात शिशुओं को नहलाने का समय सही रखना भी जरूरी है ताकि वे ठंड से बच सकें। सर्दियों में सुबह या शाम के बजाय दोपहर में नहलाना बेहतर रहता है जब मौसम थोड़ा गर्म होता है। नहाने के दौरान पानी की तापमान का ध्यान रखें और इसे हल्का गर्म रखें ताकि बच्चा ठंडा महसूस न करे। नहाने के बाद बच्चे को तुरंत सूखे और गर्म कपड़े पहनाएं, जैसे कि ऊनी स्वेटर और मफलर।