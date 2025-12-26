त्योहारों के दौरान पाचन को दुरुस्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

त्योहारों पर लोग जमकर खाते हैं। हालांकि, ज्यादा खाना खाने के कारण पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि त्योहारों पर ज्यादा खाने के बाद अगली डाइट कैसी होनी चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पाचन को दुरुस्त रख सकते हैं और त्योहारों का मजा भी ले सकते हैं।

#1 हल्की डाइट का सेवन करें त्योहारों पर तली-भुनी और मसालेदार चीजों का सेवन बढ़ जाता है, लेकिन अगली डाइट में हल्की चीजों का सेवन करें ताकि आपके पाचन पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। इसके लिए आप खिचड़ी, दलिया, खिचोड़ी, दाल-भात, दही-चावल आदि खा सकते हैं। ये चीजें पचाने में आसान होती हैं और आपके पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा ये पोषक तत्वों से भी भरपूर होती हैं।

#2 पानी का करें ज्यादा से ज्यादा सेवन त्योहारों पर अधिक मात्रा में खाना खाने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पानी का सेवन अधिक करें। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पाचन को सही रखने में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप नारियल पानी या नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि शरीर को पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं।

#3 रेशेदार खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें पाचन को दुरुस्त रखने के लिए रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। रेशेदार खाद्य पदार्थों से मल त्याग करना आसान हो जाता है और इससे कब्ज की समस्या नहीं होती। रेशेदार खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन तंत्र की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दलिया, ब्राउन रोटी, दाल, चना, राजमा, छोले, मटर, चावल और आटे को शामिल कर सकते हैं।

#4 दही और छाछ जैसे खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें दही और छाछ जैसे खाद्य पदार्थों में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में दही, छाछ, लस्सी और दही से बनी चटनी आदि को शामिल कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खाने से पेट साफ रहता है और खाना पचाने में भी आसानी होती है। इसके अलावा ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं।