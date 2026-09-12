महंगी क्रॉकरी को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखने के आसान तरीके, आप भी अपनाएं
क्या है खबर?
महंगी क्रॉकरी हर किसी को पसंद होती है, क्योंकि यह खाने के अनुभव को और भी खास बना देती है। हालांकि, इसे लंबे समय तक नया बनाए रखना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। अगर सही तरीके से देखभाल न की जाए तो यह जल्दी खराब हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी महंगी क्रॉकरी को लंबे समय तक सुरक्षित और चमकदार रख सकते हैं।
#1
बहुत गर्म पानी से धोने से बचें
महंगी क्रॉकरी को बहुत गर्म पानी से धोने से बचें, क्योंकि यह उसकी चमक और गुणवत्ता को खराब कर सकता है। गर्म पानी के कारण क्रॉकरी कमजोर हो सकती है या उसमें दरारें आ सकती हैं।
इसके बजाय हल्के गुनगुने पानी और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें। इससे आपकी क्रॉकरी साफ भी रहेगी और उसकी चमक भी बनी रहेगी।
इसे धोने के बाद सूती कपड़े से हल्के हाथों से पोंछकर सुखाना न भूलें।
#2
बर्तन धोने की मशीन का इस्तेमाल न करें
महंगी क्रॉकरी को बर्तन धोने की मशीन में धोने से बचें, जिसे डिश वॉशर भी कहा जाता है। मशीन के तेज घूमने वाली सुविधा और गर्म पानी के कारण क्रॉकरी टूट सकती है या उसकी डिजाइन खराब हो सकती है।
हमेशा अपनी क्रॉकरी को हाथ से धोएं और इसे धोने के बाद सूती कपड़े से पोंछकर साफ करें। इसे सुखाने के लिए ऐसी जगह रखें, जहां धूप या तेज गर्मी न हो।
#3
खुरदरे ब्रश या तेज चीजों का इस्तेमाल न करें
महंगी क्रॉकरी को साफ करने के लिए खुरदरे ब्रश, लोहे की जाली या किसी भी तेज चीज का इस्तेमाल न करें। इससे क्रॉकरी पर खरोंच आ सकती है और उसकी सुंदरता खराब हो सकती है।
इसके बजाय मुलायम स्पंज या सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर दाग हटाने में दिक्कत हो रही हो तो हल्के गर्म पानी में साबुन डालकर क्रॉकरी को कुछ देर भिगोकर रखें।
इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और आपकी क्रॉकरी सुरक्षित रहेगी।
#4
तेज गर्मी से बचाएं
महंगी क्रॉकरी को तेज गर्मी में रखने से बचें। माइक्रोवेव में या सीधे तेज आग के संपर्क में आने से क्रॉकरी का रंग खराब हो सकता है या उसमें दरारें आ सकती हैं।
खाना गर्म करने के लिए अलग बर्तन का इस्तेमाल करें और फिर उसे क्रॉकरी में परोसें। इससे आपकी क्रॉकरी की गुणवत्ता बनी रहेगी और उसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकेगा।
पहले से ही जान लें कि उसे माइक्रोवेव में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं।
#5
सही तरीके से रखें
महंगी क्रॉकरी को सही तरीके से रखना जरूरी है। इसे रखने के लिए मुलायम कपड़े या कागज का इस्तेमाल करें, ताकि यह एक-दूसरे से टकराकर न टूटे।
क्रॉकरी को एक के ऊपर एक रखने से बचें, क्योंकि इससे टूटने का खतरा होता है। अगर जगह कम हो तो बर्तनों के बीच में कपड़ा या कोई नरम चीज रखें, ताकि वे सुरक्षित रहें।
इन छोटे-छोटे उपायों से आप अपनी महंगी क्रॉकरी को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।
#6
नियमित सफाई का ध्यान रखें
महंगी क्रॉकरी को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। इसे लंबे समय तक बिना साफ किए रखने से धूल और दाग जम सकते हैं, जिससे उसकी चमक फीकी पड़ सकती है।
हर इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत साफ करें और सूखा कपड़ा या नैपकिन इस्तेमाल करके सुखाएं। अगर लंबे समय तक क्रॉकरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर ढककर रखें, ताकि धूल न जमे।