महंगी क्रॉकरी को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखने के आसान तरीके, आप भी अपनाएं

महंगी क्रॉकरी को सही तरीके से रखना जरूरी है। इसे रखने के लिए मुलायम कपड़े या कागज का इस्तेमाल करें, ताकि यह एक-दूसरे से टकराकर न टूटे।

क्रॉकरी को एक के ऊपर एक रखने से बचें, क्योंकि इससे टूटने का खतरा होता है। अगर जगह कम हो तो बर्तनों के बीच में कपड़ा या कोई नरम चीज रखें, ताकि वे सुरक्षित रहें।

इन छोटे-छोटे उपायों से आप अपनी महंगी क्रॉकरी को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।