स्वास्थ्य जांच को ट्रैक करने के लिए अपनाएं ये तरीके, होगा फायदा

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याद दिलाने की व्यवस्था करें

अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें याद दिलाने वाला फीचर का उपयोग करें। इससे आपको समय पर अपनी जांच कराने की याद दिलाई जाएगी। आप इसे हर महीने या हर तीन महीने पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फोन में एक नोट्स ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और तारीखें लिख सकते हैं। इससे आपकी जांच कभी नहीं छूटेगी और आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे।