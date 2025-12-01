रात के खाने के लिए चुनें ये 5 सेहतमंद दक्षिण भारतीय व्यंजन, आसान है बनाना

दक्षिण भारतीय व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं। इनमें चावल, दाल, नारियल, हरी सब्जियां और मसालों का सही मेल होता है, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। रात के खाने के लिए दक्षिण भारतीय व्यंजन एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और पाचन पर बोझ नहीं डालते। आइए आज हम आपको रात के खाने के लिए पांच सेहतमंद दक्षिण भारतीय व्यंजन की रेसिपी बताते हैं।

#1 इडली इडली एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो चावल और उड़द की दाल से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इस मिश्रण को खमीर उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे भाप में पकाया जाता है। इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे यह सेहत के लिए फायदेमंद है।

#2 डोसा डोसा भी चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीका अपनाया जाता है। इसके लिए चावल और दाल को भिगोकर पीसने के बाद खमीर उठाने के लिए छोड़ा जाता है, फिर पतले-पतले कुरकुरे डोसे बनाए जाते हैं। डोसे को आलू भरवां या सांभर के साथ खाया जाता है। यह व्यंजन आयरन, कैल्शियम और विटामिन-B से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।

Advertisement

#3 उपमा उपमा सूजी से बनाया जाने वाला एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लिया जाता है, फिर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपनी पसंदीदा सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसके बाद सरसों के बीज और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है। यह व्यंजन फाइबर, विटामिन-C और आयरन से भरपूर होता है, जिससे यह सेहत के लिए फायदेमंद है।

Advertisement

#4 रागी इडली रागी इडली, सामान्य इडली का एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे रागी यानी मांडे से बनाया जाता है। इसके लिए रागी और उड़द दाल को भिगोकर पीसा जाता है, फिर खमीर उठाने के बाद भाप में पकाया जाता है। रागी इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।