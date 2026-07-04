लॉन से मच्छर भगाने के टिप्स

गर्मियों के दौरान लॉन में नहीं घुसेंगे मच्छर, अपनाएं भगाने के ये 5 तरीके

लेखन सयाली 05:02 pm Jul 04, 202605:02 pm

क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान मच्छरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है और वे कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। खासतौर से अगर आपके घर के आसपास या फिर घर के अंदर कोई खुला पानी का स्रोत है तो मच्छरों को पनपने के लिए सही माहौल मिल जाता है। हालांकि, अगर आप अपने घर के आसपास या फिर घर के लॉन में मच्छरों को पनपने से रोकना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को आजमाएं।