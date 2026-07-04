गर्मियों के दौरान लॉन में नहीं घुसेंगे मच्छर, अपनाएं भगाने के ये 5 तरीके
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान मच्छरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है और वे कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। खासतौर से अगर आपके घर के आसपास या फिर घर के अंदर कोई खुला पानी का स्रोत है तो मच्छरों को पनपने के लिए सही माहौल मिल जाता है। हालांकि, अगर आप अपने घर के आसपास या फिर घर के लॉन में मच्छरों को पनपने से रोकना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को आजमाएं।
#1
अपने लॉन में कोई खुला पानी न रहने दें
मच्छर पनपने के लिए पानी के स्रोत की तलाश करते हैं और अगर आपके घर के आसपास पानी जमा रहता है तो यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा मच्छर अपने अंडे देने के लिए ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं, जहां पानी जमा रहता है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपने लॉन में पानी के किसी भी स्रोत को न बनने दें।
#2
अपने लॉन में कीटनाशक का करें छिड़काव
गर्मी के मौसम में मच्छरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है और वे कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में अपने घर के आसपास और घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करें। खासतौर से उन जगहों पर छिड़काव करें, जहां पानी जमा रहता है। इससे मच्छर पनप नहीं पाएंगे और आपके परिवार के लिए सुरक्षित माहौल बना रहेगा। आप घर पर भी इसे बना सकते हैं।
#3
अपने लॉन में गंदगी न होने दें
अपने लॉन को साफ-सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी भी मच्छरों को आकर्षित करती है। प्लास्टिक की बोतल, पुराने कपड़े या किसी भी तरह का कचरा न फेंके, क्योंकि ये भी मच्छरों के लिए सही माहौल बनाते हैं। अगर आपको मच्छरों की समस्या है तो अपने लॉन को नियमित रूप से साफ करें और उसमें कोई भी गंदगी न रहने दें। इससे मच्छरों का प्रजनन स्थल खत्म हो जाएगा और आपके घर का माहौल सुरक्षित रहेगा।
#4
अपने लॉन में पौधे लगाएं
कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनकी खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती है। जैसे कि नीम, तुलसी और लेमनग्रास आदि। इन्हें अपने लॉन में लगाएं, ताकि मच्छर दूर रह सकें। ये पौधे न केवल आपके लॉन को सुंदर बनाएंगे, बल्कि मच्छरों को भी दूर रखेंगे। इसके अलावा इन पौधों की देखभाल करना भी आसान होता है। इन्हें नियमित रूप से पानी देना और समय-समय पर खाद देना जरूरी होता है।
#5
घर के अंदर भी अपनाएं ये तरीके
लॉन के साथ-साथ घर के अंदर भी मच्छरों से बचाव जरूरी है। खिड़कियों पर जाली लगवाएं, ताकि मच्छर अंदर न आ सकें। साथ ही ठंडी हवा देने वाले उपकरण भी मच्छरों को दूर रखते हैं, क्योंकि ये ठंडी हवा देते हैं, जिससे मच्छर नहीं पनप पाते। इसके अलावा घर के अंदर कोई खुला पानी का स्रोत न रखें। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर और लॉन को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं।