रसोई के दराजों को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

रसोई का दराज इसका एक अहम हिस्सा है, जहां हम कई जरूरी सामान रखते हैं। अक्सर हम इसे व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद यह फिर से बिखर जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रसोई के दराज को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। चलिए ऐसे पांच तरीके जानते हैं।

#1 नियमित सफाई करें रसोई के दराज को साफ-सुथरा रखने का पहला कदम है नियमित सफाई करना। हर हफ्ते या महीने में एक बार दराज को खाली करें और उसमें मौजूद सभी चीजों को बाहर निकालें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीजें जरूरी हैं और कौन-सी बेकार। बेकार चीजों को फेंक दें या किसी जरूरतमंद को दे दें। इससे आपके दराज में केवल जरूरी सामान ही रहेंगे, जिससे उसे व्यवस्थित रखना आसान होगा।

#2 सामान को अलग-अलग रखें दराज में सामान रखते समय उन्हें अलग-अलग रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक हिस्से में चम्मच, कांटे, चाकू आदि रखें, वहीं दूसरे हिस्से में छोटे-बड़े बर्तन, बर्तन धोने का सामान या अन्य जरूरी चीजें रखें। इससे आपको हर बार दराज खोलने पर अलग-अलग चीजें खोजनी नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। इसके अलावा आप दराज में छोटे-छोटे डिब्बों का उपयोग करके भी सामानों को अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं।

#3 छोटे डिब्बों का करें इस्तेमाल अगर आपके दराज में जगह कम है तो आप छोटे डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके रसोई के दराज को ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। इनका उपयोग करके आप छोटी-छोटी चीजों जैसे मसाले, सॉस आदि को आसानी से सहेज सकते हैं। इससे आपका दराज साफ-सुथरा रहेगा और हर चीज अपनी जगह पर होगी। इसके अलावा यह आपके काम को भी आसान बनाएगा और आपको रसोई में काम करते समय कोई परेशानी नहीं होगी।

#4 नियमित रूप से जांचें दराज को साफ-सुथरा रखने के लिए नियमित रूप से उसकी जांच करना जरूरी है। हर महीने या दो महीने में एक बार दराज को खोलकर देखें कि क्या उसमें कोई बेकार सामान तो नहीं रखा हुआ है, जिसे हटाने की जरूरत हो। इससे आपके दराज में हमेशा केवल जरूरी सामान ही रहेंगे और वह व्यवस्थित बना रहेगा। इसके अलावा आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि दराज में रखी चीजें सही स्थिति में हों।